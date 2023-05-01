إقامة المسابقة النهائية لريادة الأعمال مايلستون في جامعة المنصورة

عقد فريق إيناكتس منصورة في جامعة المنصورة، مسابقة مشروعه "مايلستون" للسنة الخامسة على التوالي، وهي مسابقة بين ٧ فرق من طلاب جامعة المنصورة عن أفكار مشاريع لريادة الأعمال.

وذلك بحضور لجنة تحكيم من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، الدكتور مصطفى شلبي أستاذ الجراحة بكلية الطب ودكتورة منى أبو العز الأستاذ بكلية الهندسة والمدير التنفيذي لمركز التطوير المهني بجامعة المنصورة، والدكتور محمد ممدوح المدرس بكلية التربية الرياضية ومدير مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا، والدكتور أحمد فكرى الأستاذ المساعد بكلية العلوم ومدير مكتب المنح والمشروعات بالتايكو لتقييم المشاريع، وبحضور الطالب علي إسماعيل رئيس اتحاد طلاب جامعة المنصورة.

وفاز بالمركز الثالث فريق Statera، و فكرته أنه محسن للساق للاعتلال العصبي المحيطي، وبالمركز الثاني فريق Inkanto، و فكرته عبارة عن جهاز يجمع التلوث من الهواء في المصنع أو غيره من المصادر وينتج منه الحبر. والفريق الفائز بالمسابقة هو فريق Juras، و هو بديل بلاستيكي صديق للبيئة يذوب ويتحلل ويمكن أكله.

ويعد فريق "إيناكتس منصورة" نشاطا طلابيا بدأ فى عام ٢٠٠٩ ، يتكون من مجموعة من الطلاب فى المرحلة الجامعية؛ مستعينين بمبادئ ريادة الأعمال في تطوير المجتمع وحل المشاكل الاجتماعية، الاقتصادية والبيئية، طامحين فى تحقيق مستقبل أفضل من خلال العمل على تطوير مهارات الطلاب فى مختلف المجالات.

ويتميز مشروع "مايلستون" بأن الفرق السبعة تحت إشراف فرد من أفراد المنظمة مما يساعد الطلاب على اكتساب خبرات ومهارات عالية.

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