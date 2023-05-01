حملة نظافة مكبرة بـ الزينية شمال الأقصر

قال العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الاقصر ، ان الوحدة المحلية لقرية الزينية بحري قامت بتنفيذ أعمال حملة نظافة داخل القرية، وتم رفع ٧ أطنان من القمامة والمخلفات من منطقة شارع العصارة والصحاره وشارع المرشح والشارع الرئيسي.



وتمت أعمال الحملة تحت إشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز و صلاح الدين إسماعيل رئيس القرية و منصور عبدالله مسؤول النظافة بالقرية بتضافر جهود المواطنين مع الوحدة المحلية للقرية.

وفى سياق متصل قامت الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلي برفع ٥ أطنان من التراكمات ومخلفات قصب السكر على شارع مصر اسوان الزارعي وذلك بإشراف يوسف أحمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلي و سامي جاد الكريم سكرتير القرية وعماد أنور محمد مسئول النظافة بالقرية.