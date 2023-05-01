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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة نظافة مكبرة بـ الزينية شمال الأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الاقصر ، ان الوحدة المحلية لقرية الزينية بحري قامت بتنفيذ أعمال حملة نظافة داخل القرية، وتم رفع ٧ أطنان من القمامة والمخلفات من منطقة شارع العصارة والصحاره وشارع المرشح والشارع الرئيسي.

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وتمت أعمال الحملة تحت إشراف  يوسف جلال نائب رئيس المركز و صلاح الدين إسماعيل رئيس القرية و منصور عبدالله مسؤول النظافة بالقرية بتضافر جهود المواطنين مع الوحدة المحلية للقرية.

وفى سياق متصل قامت الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلي برفع ٥ أطنان من التراكمات ومخلفات قصب السكر  على شارع مصر اسوان الزارعي وذلك بإشراف يوسف أحمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية المدامود قبلي و سامي جاد الكريم سكرتير القرية وعماد أنور محمد مسئول النظافة بالقرية.

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