هنأ عمَّال مصر بعيدهم.. «البحوث الإسلامية»: العمل الجاد يسهم في نهضة الأمم

هنأ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عمال مصر بعيدهم السنوي الذي يوافق الأول من مايو من كل عام، مؤكدًا على دور العمل الجاد والعمال المخلصين على اختلاف مواقعهم وأماكنهم في تقدم ورقي ونهضة الأمم والشعوب.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، إن الإسلام حثّ على العمل والسعي في هذه الأرض، من خلال عمارة الأرض واتخاذ الأسباب المشروعة الكافلة للعيش عليها، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التكاسل في العمل والاتكال على الآخرين؛ وقرر لنا أن اليد العُلْيَا خير من اليد السُّفْلَى.

أضاف عياد أننا بحاجة إلى إبراز النماذج الفاعلة التي يُقتدى بها في العمل والإخلاص، مشيرًا إلى أن العمال المصريين على مرّ العصور أثبتوا قدرتهم على البذل والعطاء والجدّ والاجتهاد من أجل وطنهم؛ خاصة في هذه المراحل الحاسمة من تاريخ مصر والتي تتطلب مزيدًا من الإخلاص والتفاني في العمل؛ لأجل تحقيق التنمية في مختلف المجالات.

وأوضح الأمين العام أن الدولة المصرية تحتاج منا جميعًا إلى أن يبذل أبناؤها كل جهودهم في العمل؛ كل في موقعه خاصة في ظل التحديات الحالية، حتى يتسنى لهم وضع وطنهم في مصاف الدول المتقدمة، فإن الأمم لا تُبنى ولا تتقدم إلا بعزيمة وإخلاص وعطاء أبنائها.