شاهد| قوات من الكوماندوز تشتبك مع رجال شرطة في بريطانيا

كشفت لقطات صادمة لحظة دخول كوماندوز من البحرية الملكية البريطانية في شجار مع ضابط شرطة بمنطقة جيل طارق.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، تم القبض على سبعة من الكوماندوز يوم الجمعة بعد ورود بلاغ للشرطة باندلاع مشاجرة في الرابعة صباحًا بالقرب من نادي أوشن فيليدج الرياضي.

وأسفر الشجار عن إصابة 7 ضباط وأحد أفراد الجمهور ، واستخدمت الشرطة الهراوات ورذاذ الفلفل لإيقاف جنود النخبة من 43 كوماندوز.

ووجهت إليهم تهم يوم السبت ، بما في ذلك الاعتداء على الشرطة ، وإحداث اضطرابات أثناء وجودهم في حالة سكر، وسوف يمثلون أمام المحكمة يوم الثلاثاء.

ويعتبر الكوماندوز جزءا من وحدة قوامها 550 فردًا ، ومقرها في HM Naval Base Clyde في اسكتلندا ، وهي مسؤولة عن حماية الأسلحة النووية البريطانية.