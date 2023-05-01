وصفوه بالوباء..300 مليون فأر يهددون بريطانيا.. ما الحكاية؟

حذر الخبراء في بريطانيا من انتشار مروع لملايين الفئران التي قدرها البعض بما يصل إلى 300 مليون قارض يزدادون بدانة وضخامة كما يهددون المؤسسات والبيوت والشوراع البريطانية.

وفقا لما ذكرته صحيفة الديلي ميل" البريطانية، اليوم الاثنين، قال خبراء الآفات إن الفئران التي تتغذي غالبا على بقايا الوجبات الجاهزة وتتجب السموم يمكن أن تجتاح بريطانيا.

وأظهر مقطع فيديو نشرته امرأة في حالة صدمة فأرا يتغذى في صندوق قمامة داخل موقف سيارات طعم شهير ببريطانيا ثم ينطلق بعيدا في الأدغال القريبة.

وعلق ستيف بلمين، أستاذ علم البيئة في جامعة جرينتش البريطانية إنه يستطيع بسهولة تخيل أن يصل الأمر إلى وباء، يشمل: 300 مليون فأر في المملكة المتحدة.

وأضاف أستاذ علم البيئة أن الفئران لديها أسنان قوية بشكل لا يصدق مما يسهل لها مضغ المواد الصلبة، مثل: الخرسانة.

فئران تجتاح بريطانيا

وتابع ستيف بلمين لصحيفة “The Scottish Sun”: “يمكن للفئران بالتأكيد أن تقضم الخرسانة والمعدن، ومعظم المعادن اللينة في العادة مثل: القصدير والألمنيوم والنحاس والرصاص، كما أنني رأيت علامات قضم على الفولاذ والعديد من المواد البلاستيكية الصلبة، مثل: أنابيب النفايات وأنابيب التراكوتا وكذلك كجدران خرسانية”.

ولفت: “الفئران مرنة لدرجة أنهم يستطيعون دفع أنفسهم من خلال منحنى U في المرحاض للوصول إلى منازل الناس حيث تنتظرهم المطابخ المليئة بالطعام”، مشيرا: “يبلغ طول أكبر فأر تم صيده وتسجيله في المملكة المتحدة 21 بوصة، بما يعادل حجم كلب صغير”.

ويخشى الخبراء من أن الحشرات مثل الجرذان وفئران المنزل تحمل أمراضا ضارة بالإنسان حيث يوجد في بول الفئران أمراضا يشتبه أنها قد تزيد من مخاطر تفشي السالمونيلا وداء اللولبية النحيفة.

كما تظهر الاحصائيات الحديثة أن 78% من الفئران و 95% من الفئران المنزلية لديها جينات تجعلها محصنة ضد السموم، التي استخدمت كمبيد منذ الخمسينيات.