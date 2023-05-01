عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وصفوه بالوباء..300 مليون فأر يهددون بريطانيا.. ما الحكاية؟

وصفوه بالوباء..300
وصفوه بالوباء..300 مليون فأر يهددون بريطانيا.. ما الحكاية؟

حذر الخبراء في بريطانيا من انتشار مروع لملايين الفئران التي قدرها البعض بما يصل إلى 300 مليون قارض يزدادون بدانة وضخامة كما يهددون المؤسسات والبيوت والشوراع البريطانية.

وفقا لما ذكرته صحيفة الديلي ميل" البريطانية، اليوم الاثنين، قال خبراء الآفات إن الفئران التي تتغذي غالبا على بقايا الوجبات الجاهزة وتتجب السموم يمكن أن تجتاح بريطانيا.

وأظهر مقطع فيديو نشرته امرأة في حالة صدمة فأرا يتغذى في صندوق قمامة داخل موقف سيارات طعم شهير ببريطانيا ثم ينطلق بعيدا في الأدغال القريبة.

وعلق ستيف بلمين، أستاذ علم البيئة في جامعة جرينتش البريطانية إنه يستطيع بسهولة تخيل أن يصل الأمر إلى وباء، يشمل: 300 مليون فأر في المملكة المتحدة.

وأضاف أستاذ علم البيئة أن الفئران لديها أسنان قوية بشكل لا يصدق مما يسهل لها مضغ المواد الصلبة، مثل: الخرسانة.

شاهد| قوات من الكوماندوز تشتبك مع رجال شرطة في بريطانيا

أثارت رعب السكان| فئران ضخمة بحجم القطط تهاجم مدينة أوروبية

فئران تجتاح بريطانيا 

وتابع ستيف بلمين  لصحيفة “The Scottish Sun”: “يمكن للفئران بالتأكيد أن تقضم الخرسانة والمعدن، ومعظم المعادن اللينة في العادة مثل: القصدير والألمنيوم والنحاس والرصاص، كما أنني رأيت علامات قضم على الفولاذ والعديد من المواد البلاستيكية الصلبة، مثل: أنابيب النفايات وأنابيب التراكوتا وكذلك كجدران خرسانية”.

ولفت: “الفئران مرنة لدرجة أنهم يستطيعون دفع أنفسهم من خلال منحنى U في المرحاض للوصول إلى منازل الناس  حيث تنتظرهم المطابخ المليئة بالطعام”، مشيرا: “يبلغ طول أكبر فأر تم صيده وتسجيله في المملكة المتحدة 21 بوصة، بما يعادل حجم كلب صغير”.

ويخشى الخبراء من أن الحشرات مثل الجرذان وفئران المنزل تحمل أمراضا ضارة بالإنسان حيث يوجد في بول الفئران أمراضا يشتبه أنها قد تزيد من مخاطر تفشي السالمونيلا وداء اللولبية النحيفة.

كما تظهر الاحصائيات الحديثة أن 78% من الفئران و 95% من الفئران المنزلية لديها جينات تجعلها محصنة ضد السموم، التي استخدمت كمبيد منذ الخمسينيات.

 

 

الجرذان السموم صندوق قمامة فأرا قارض الآفات بريطانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لاعبو الزمالك يعودون إلى منازلهم ويتخلفون عن السفر إلى الإمارات

قرار ناري بشأن مشاركة كهربا في السوبر

بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

بعد وفاة مصطفى درويش..عميد معهد القلب السابق يوجه نصائح هامة للمواطنين.. فيديو

نهال عنبر تكشف سبب وفاة مصطفى درويش | خاص

تذكرة وعبرة بسيطة.. تعليق صادم من داليا البحيري على وفاة مصطفى درويش

منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة | رابط التسجيل

خالد الغندور ينشر قرار الكاف بشأن أحداث مباراة الترجي

ترشيحاتنا

شقيقها تبرأ منها.. فنانة شهيرة تروى شعورها بالقهر والجرح وكيف سامحته

بعد الأسعار الجديدة .. أرخص سيارات شيري في مصر

شركة أمن سيبراني تحذر... 5 خطوات لحماية حساباتك من التهكير

البحوث الفلكية تعلن موقف مصر من رؤية خسوف القمر يوم الجمعة

زيلينسكي يعلن خسائر أوكرانيا بعد هجوم روسيا الصاروخي على بافلوجراد

فتوح أحمد: لفيت على دكاترة كبار في مصر وإيطاليا عشان الخلفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في موسمه.. علامات تكشف البطيخ المغشوش

وصفوه بالوباء..300 مليون فأر يهددون بريطانيا.. ما الحكاية؟

رجعو لبعض بعد 6 شهور.. صور تجمع نسرين طافش وزوجها حذفتها من قبل

الأمير ويليام وكيت ميدلتون.. الصور الأولى من The Crown الموسم السادس

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ