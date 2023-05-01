منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة | رابط التسجيل

يبحث الكثير من العمالة غير المنتظمة عن رابط التسجيل في المنحة وطريقة التقديم للحصول على المنحة التى ستصرف بحد أقصى ١٠٠٠ جنيه للعمالة التى تنطبق عليهم الشروط .

ويحتفل العالم اليوم 1 مايو، بـ عيد العمال، وهو اليوم تم الاتفاق عليه عالميًا، تقديراً لجمال الأعمال ودورها في عملية البناء والتشييد وتوفير جميع وسائل الراحة للمجتمعات.

من خلال السطور التالية نوضح طريقة التقديم والتسجيل فى منحة العمالة غير المنتظمة .

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن اليوم خلال كلمته أثناء احتفالية عيد العمال التي شهدها في الشرقية، عن عدد من القرارات أبرزها منحة للعمالة غير المنتظمة.

رابط التسجيل فى العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي :- https://mom.manpower.gov.eg/

يمكن الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة بعد التسجيل من خلال رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة من هنا.https://mom.manpower.gov.eg/

كيف يتم التقديم في العماله غير المنتظمة؟

- بعد الدخول إلى رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة يتم الضغط عل إنشاء حساب جديد وإدخال البيانات المطلوبة بينها: «الرقم القومي – تاريخ الميلاد – الموقف التأميني – الاسم حتى الاسم الرابع- المهنة – الموقف من التجنيد – الحالة الاجتماعية- العنوان – رقم الموبايل».

- الضغط على حفظ.

إنشاء صندوق إعانة الطوارئ، لـ العمالة غير المنتظمة

تحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها، في حالات الطوارئ والأزمات، على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعى والتنموى منه

بدء تفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة، لـ العمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعيـة، قدرهـا «1000» جنيـه.

إصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان"، السابق إصدارها عام 2017، لتغطية التأمين على الحياة، وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.

التأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا ٥٪، لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم في سوق العمل.

قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلى العمال وممثلى أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.

تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها مصر.

سرعة انتهاء وزارة القوى العاملة، من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل.

قيام الوزارات والجهات المعنية، بالتنسيق مع القطاع الخاص، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية، للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهن في سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة في إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في مجال العمل، التي تم إطلاقها عام 2022.

إطلاق حملة قومية، لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع، لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الاندماج في العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

قيام الوزارات والجهات المعنية، بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلا، والمهارات اللازمة لها والعمل على تنمية مهارات الموارد البشرية، بما يتناسب مع مستقبل الوظائف، واحتياجات سوق العمل.

وأكد الرئيس السيسي، أن هذا يأتي تقديرا من الدولة المصرية بأن العامل يلعب دورًا كبيرًا جدًا في تنمية وتقدم المجتمع وتنميته بشكل كبير، وهو العامل الذي استطاع أن يبني عجائب الدنيا السبع عندما يتقن العامل عمله ويتفوق في الصناعة والتجارة، يمكنه زيادة الإنتاج، وتؤمن الدولة المصرية بإن العامل هو عماد النهضة الصناعية والتجارية، مع بناء المصانع والشركات والمؤسسات العملاقة.