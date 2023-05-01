عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مجلس الصحفيين يناقش مقترحات الحوار الوطني ويضع ضوابط صرف القروض

صدى البلد

يناقش مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماع له مساء اليوم برئاسة النقيب خالد البلشي ،ضوابط صرف القروض الحسنة والإعانات .


كما يبحث اجتماع مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي، مساء اليوم اعتماد مقترحات النقابة للحوار الوطني، والتي ناقشتها النقابة مع الزملاء أعضاء الجمعية العمومية خلال جلسه مطولة الاسبوع الماضى وتم الاستماع خلالها لكل الاقتراحات .

من جانب اخر ينظر مجلس نقابة الصحفيين فى عدة ملفات هامة، و مناقشة ملف التسويات، ونشاط اللجان المُختلفة، وشؤون الموظفين والمبنى، و ما يُستجد من أعمال .

وكان قد ناقش اجتماع مجلس النقابة مع عددا من اغضاء الجمعية العمومية،  المقترحات التي تم تقديمها من الزملاء للخروج برؤية النقابة في إطار المحاور التالية:

أولًا- محور التشريعات والحريات، ويشمل القوانين واللوائح ذات الصلة بالصحافة؛ مؤسساتٍ وممارسةً مهنيةً ونقابةً.

ثانيًا- محور الأوضاع الاقتصادية الواجب توافرها تشريعيًّا أو تنفيذيًّا؛ لتسهيل عمل الصحفيين، وتوفير شروط عمل تناسب مهنتهم وظروفهم بصورة مستقرة، وتحسين بيئة العمل.

ثالثًا- محور الممارسة المهنية، ويشمل المقترحات المتعلقة بإتاحة ممارسة مهنية جادة وحرة وقادرة على أداء رسالة مهنتنا السامية تجاه المجتمع.

رابعًا- محور أوضاع صناعة الصحافة، ويشمل الحلول المقترحة لأزمة صناعة الصحافة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور يكشف موقف مجلس إدارة الزمالك بشأن المشاركة في السوبر

تحذير عاجل| الأرصاد تكشف عن مفاجأة بشأن طقس الغد

بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

لاعبو الزمالك يعودون إلى منازلهم ويتخلفون عن السفر إلى الإمارات

نهال عنبر تكشف سبب وفاة مصطفى درويش | خاص

منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة | رابط التسجيل

قرار ناري بشأن مشاركة كهربا في السوبر

بعد وفاة مصطفى درويش..عميد معهد القلب السابق يوجه نصائح هامة للمواطنين.. فيديو

ترشيحاتنا

بحضور أليو ديانج.. NBA Egypt يقيم ورشة عمل للناشئين والناشئات

رسميا.. لجنة التظلمات تعلق عقوبة كهربا

ليستر سيتي يتعادل مع إيفرتون 2-2 في الدوري الإنجليزي

ضياء رشوان: الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني مفتوحة أمام جميع وسائل الإعلام

عضو مجلس السيادة السوداني: حميدتي متمرد ولا تفاوض سوى على الهدنة الإنسانية

شيفروليه كابتيفا تتخطى المليون .. اعرف سعرها الان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة عند تناول الحلبة مع الحليب..تعرف عليها

مخيفة أوى.. صورة من جنازة مصطفي درويش هزت السوشيال ميديا

قبل انتهاء يوم العمال..خبير يكشف أبرز الصناعات في مصر القديمة ومفأجاة صادمة

في موسمه.. علامات تكشف البطيخ المغشوش

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ