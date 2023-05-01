مجلس الصحفيين يناقش مقترحات الحوار الوطني ويضع ضوابط صرف القروض

يناقش مجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماع له مساء اليوم برئاسة النقيب خالد البلشي ،ضوابط صرف القروض الحسنة والإعانات .



كما يبحث اجتماع مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي، مساء اليوم اعتماد مقترحات النقابة للحوار الوطني، والتي ناقشتها النقابة مع الزملاء أعضاء الجمعية العمومية خلال جلسه مطولة الاسبوع الماضى وتم الاستماع خلالها لكل الاقتراحات .

من جانب اخر ينظر مجلس نقابة الصحفيين فى عدة ملفات هامة، و مناقشة ملف التسويات، ونشاط اللجان المُختلفة، وشؤون الموظفين والمبنى، و ما يُستجد من أعمال .

وكان قد ناقش اجتماع مجلس النقابة مع عددا من اغضاء الجمعية العمومية، المقترحات التي تم تقديمها من الزملاء للخروج برؤية النقابة في إطار المحاور التالية:

أولًا- محور التشريعات والحريات، ويشمل القوانين واللوائح ذات الصلة بالصحافة؛ مؤسساتٍ وممارسةً مهنيةً ونقابةً.

ثانيًا- محور الأوضاع الاقتصادية الواجب توافرها تشريعيًّا أو تنفيذيًّا؛ لتسهيل عمل الصحفيين، وتوفير شروط عمل تناسب مهنتهم وظروفهم بصورة مستقرة، وتحسين بيئة العمل.

ثالثًا- محور الممارسة المهنية، ويشمل المقترحات المتعلقة بإتاحة ممارسة مهنية جادة وحرة وقادرة على أداء رسالة مهنتنا السامية تجاه المجتمع.

رابعًا- محور أوضاع صناعة الصحافة، ويشمل الحلول المقترحة لأزمة صناعة الصحافة.