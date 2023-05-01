عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إبراهيم عشماوي: السلع التموينية لم تشهد زيادة منذ بداية كورونا عام 2019

إبراهيم عشماوي مساعد
إبراهيم عشماوي مساعد اول وزير التموين

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن سعر الصرف تغير بعد التعويم وبعد تخفيض قيمة العملة المصرية أكثر من 40 % خلال العام الماضي، إضافة إلى التضخم المعلن 32% والأضطرابات التي تحدث فى سلاسل الإنتاج وأرتفاع سعر الفائدة الفيدرالي الأميركي.

 

وأكد "عشماوي" خلال مدخله هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على فضائية " الإي تي سي" أن هناك بعض السلع الأساسية التي نستوردها من الخارج خاصة " الزيت " فإن 97% منه يتم أستيراده من الخارج، فضلا عن العجز القليل فى " السكر" يمثل ما يقرب 400 ألف طن، كما أن هناك فائض فى الأرز ولكن حدثت بعض المضاربات أو نوع من المماراسات الخاطئة  من قبل بعض التجار فى الأسواق، الأمر الذي جعل وزارة التموين تبدأ فى العمل  على مجموعة من المراجعات للمقررات والسلع التموينية، مؤكدا أن السلع التموينية لم تشهد أي ذيادة تذكر فى هذه منذ بداية كورونا عام 2019.

 

وأكد "عشماوي " ان الارقام دائما هي خير دليل علي مواكبة الحقائق، حيث وجه الرئيس السيسي الألتزام بالأحتياطات الأمنة من السلع الاستراتيجية خاصة فى ظل التغيرات السياسية ومعدلات التضخم الكبيرة وتقلبات أسعار العملة، فالأحتياطي من السكر يزيد عن 4 أشهر، وأحتياطي الأرز يتعدي الثلاث أشهرو 7من عشرة ، والأقماح 2.6 أشهر.


وأضاف مساعد اول وزير التموين وأن حجم التوريدات فى هذا الموسم جيدة للغاية، مضيفا ان الدولة تستهدف هذا الموسم ما يقرب من 4 مليون طن وهذا اعلى من الموسم الماضي، وأن الزيتدة فى بعض السلع التموينية لا يتعدي ال 20 %، وأن الدولة تتحمل حجم التضخم وتحرير سعر الصرف نيابة عن المواطن.

 

 

مساعد أول وزير التموين إبراهيم عشماوي جهاز تنمية التجارة الداخلية سعر الفائدة الفيدرالي الأميركي الارز الزيت السكر الأقماح حجم التضخم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور يكشف موقف مجلس إدارة الزمالك بشأن المشاركة في السوبر

تحذير عاجل| الأرصاد تكشف عن مفاجأة بشأن طقس الغد

بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

لاعبو الزمالك يعودون إلى منازلهم ويتخلفون عن السفر إلى الإمارات

نهال عنبر تكشف سبب وفاة مصطفى درويش | خاص

منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة | رابط التسجيل

قرار ناري بشأن مشاركة كهربا في السوبر

بعد وفاة مصطفى درويش..عميد معهد القلب السابق يوجه نصائح هامة للمواطنين.. فيديو

ترشيحاتنا

تأجيل الامتحانات.. التربية والتعليم تكشف مصير طلاب البعثة التعليمية المصرية في السودان

بحضور أليو ديانج.. NBA Egypt يقيم ورشة عمل للناشئين والناشئات

رسميا.. لجنة التظلمات تعلق عقوبة كهربا

ليستر سيتي يتعادل مع إيفرتون 2-2 في الدوري الإنجليزي

ضياء رشوان: الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني مفتوحة أمام جميع وسائل الإعلام

عضو مجلس السيادة السوداني: حميدتي متمرد ولا تفاوض سوى على الهدنة الإنسانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة عند تناول الحلبة مع الحليب..تعرف عليها

مخيفة أوى.. صورة من جنازة مصطفي درويش هزت السوشيال ميديا

قبل انتهاء يوم العمال..خبير يكشف أبرز الصناعات في مصر القديمة ومفأجاة صادمة

في موسمه.. علامات تكشف البطيخ المغشوش

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ