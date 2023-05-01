إبراهيم عشماوي: السلع التموينية لم تشهد زيادة منذ بداية كورونا عام 2019

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن سعر الصرف تغير بعد التعويم وبعد تخفيض قيمة العملة المصرية أكثر من 40 % خلال العام الماضي، إضافة إلى التضخم المعلن 32% والأضطرابات التي تحدث فى سلاسل الإنتاج وأرتفاع سعر الفائدة الفيدرالي الأميركي.

وأكد "عشماوي" خلال مدخله هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على فضائية " الإي تي سي" أن هناك بعض السلع الأساسية التي نستوردها من الخارج خاصة " الزيت " فإن 97% منه يتم أستيراده من الخارج، فضلا عن العجز القليل فى " السكر" يمثل ما يقرب 400 ألف طن، كما أن هناك فائض فى الأرز ولكن حدثت بعض المضاربات أو نوع من المماراسات الخاطئة من قبل بعض التجار فى الأسواق، الأمر الذي جعل وزارة التموين تبدأ فى العمل على مجموعة من المراجعات للمقررات والسلع التموينية، مؤكدا أن السلع التموينية لم تشهد أي ذيادة تذكر فى هذه منذ بداية كورونا عام 2019.

وأكد "عشماوي " ان الارقام دائما هي خير دليل علي مواكبة الحقائق، حيث وجه الرئيس السيسي الألتزام بالأحتياطات الأمنة من السلع الاستراتيجية خاصة فى ظل التغيرات السياسية ومعدلات التضخم الكبيرة وتقلبات أسعار العملة، فالأحتياطي من السكر يزيد عن 4 أشهر، وأحتياطي الأرز يتعدي الثلاث أشهرو 7من عشرة ، والأقماح 2.6 أشهر.



وأضاف مساعد اول وزير التموين وأن حجم التوريدات فى هذا الموسم جيدة للغاية، مضيفا ان الدولة تستهدف هذا الموسم ما يقرب من 4 مليون طن وهذا اعلى من الموسم الماضي، وأن الزيتدة فى بعض السلع التموينية لا يتعدي ال 20 %، وأن الدولة تتحمل حجم التضخم وتحرير سعر الصرف نيابة عن المواطن.