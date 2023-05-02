بشكل مضمون .. طريقة عمل البيتي فور بالمنزل

تقدم الشيف شيماء رفعت، طريقة عمل البيتي فور بالمنزل، بمذاق لا يقاوم ولذيذ ومغذي.

مقادير عمل البيتي فور

2 كوب دقيق

كوب زبده 200 جرام

½ كوب سكر بودره + معلقه كبيره

رشه ملح

ملعقة صغيرة فانيليا

بيضة أو 2 صفار بيض

¼ ملعقة صغيرة بيكنج بودر (اختياري)

طريقة عمل البيتي فور بالمنزل

يتم خلط الزبدة في البداية مع السكر المطحون، وذلك حتى يتم التجانس والحصول على قوام أشبه بالكريمة.



يتم بعد ذلك إضافة باقي المكونات بالتدريج، بحيث يضاف البيض واحدة تلو الأخرى، وبعدها الدقيق والحليب، مع الاستمرار في عجن المكونات.



بعد ذلك يتم وضع العجين في الماكينة أو الكيس المخصص للحلوى، ويتم تشكيلها ورصها في صينية مدهونة بالسمن.



يتم إدخاله الفرن ويتم لمدة ربع ساعة حتى ينضج، ويخرج ويزين بالشيكولاتة السائلة والمربى.