سائق مخمور ينتحل صفة بوريس جونسون في هولندا

وقع حادث غريب في هولندا حيث تم العثور على رجل يبلغ من العمر 35 عامًا من بلدة زويدهورن بحوزته بطاقة هوية غير عادية عندما اعتقلته الشرطة لقيادته في حالة سكر.



ووفقًا لإذاعة محلية، فإن الرجل لفت انتباه رجال الشرطة بعد اصطدام السيارة التي كان يقودها بعمود ، مما دفع الضباط إلى التحرك وإيقافه للتفتيش.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الفحص اللاحق ، الذي رفض خلاله السائق في البداية الخضوع لاختبار التنفس ، أظهر أنه كان يقود بالفعل تحت تأثير الكحول.

وما جعل هذه الحادثة تبرز حقًا ، هو اكتشاف رجال الشرطة أثناء تفتيش سيارة الرجل وجود رخصة قيادة مزيفة صادرة باسم بوريس جونسون، تعرض صورة رئيس الوزراء البريطاني السابق وتاريخ ميلاده.

ومن الواضح أن رخصة القيادة المزيفة الموجودة في سيارة المشتبه به تحمل اسم بوريس جونسون وصورته.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أشار رجال الشرطة الهولنديون بشكل ساخر إلى أنهم ، لسوء حظ السائق، لم يقعوا في مثل هذه الحيلة.



