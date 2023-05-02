مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2-5-2023 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الثلاثاء 2-5-2023 العديد من المباريات الهامة في مختلف المسابقات حول العالم لعل أبرزها قمة أرسنال وتشيلسي في قمة الجولة الدوري الإنجليزي، إلى جانب مواجهات الدوري المصري بين انبي والداخلية ومواجهة غزل المحلة وسموحة.
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
غزل المحلة X سموحة – 7 مساء على قناة ontime sports
الداخلية X إنبي – 9.30 مساء على قناة ontime sports
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
أرسنال X تشيلسي – 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
برشلونة X أوساسونا – 8.30 مساء - beIN Sports HD 1
ألميريا X إلتشي – 8.30 مساء - beIN Sports Connect
ريال سوسيداد X ريال مدريد – 11 مساء – beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
تولوز X لانس – 10 مساء
مواعيد مباريات كأس ألمانيا
فرايبورج X لايبزيج – 9.45 مساء