مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2-5-2023 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الثلاثاء 2-5-2023 العديد من المباريات الهامة في مختلف المسابقات حول العالم لعل أبرزها قمة أرسنال وتشيلسي في قمة الجولة الدوري الإنجليزي، إلى جانب مواجهات الدوري المصري بين انبي والداخلية ومواجهة غزل المحلة وسموحة.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

غزل المحلة X سموحة – 7 مساء على قناة ontime sports

الداخلية X إنبي – 9.30 مساء على قناة ontime sports

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

أرسنال X تشيلسي – 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

برشلونة X أوساسونا – 8.30 مساء - beIN Sports HD 1

ألميريا X إلتشي – 8.30 مساء - beIN Sports Connect

ريال سوسيداد X ريال مدريد – 11 مساء – beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

تولوز X لانس – 10 مساء

مواعيد مباريات كأس ألمانيا

فرايبورج X لايبزيج – 9.45 مساء