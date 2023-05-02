اشتباكات بين الشرطة الفرنسية وأشخاص يرتدون ملابس سوداء بمسيرات عيد العمال| فيديو

اشتبكت الشرطة الفرنسية مع مئات الأشخاص الذين يرتدون ملابس سوداء، في باريس ومدن أخرى، خلال احتجاجات قادتها النقابات، ضد زيادة سن التقاعد، من الرئيس إيمانويل ماكرون، حيث نظم العمال مسيرات بمناسبة عيد العمال في جميع أنحاء أوروبا.

ورشق المتظاهرون، شرطة باريس، بزجاجات المولوتوف والألعاب النارية، وأحرقوا مواد بناء، وحطموا محطات حافلات.

وأطلق المتظاهرون في مسيرة سلمية صيحات الاستهجان للشرطة عندما ردوا بتوجيه الاتهامات بالغاز المسيل للدموع والهراوات.

واستخدمت خدمات الطوارئ، خراطيم المياه لإخماد حريق أدى إلى اسوداد نوافذ الشقق المجاورة، وأصيب أحد الضباط بجروح بالغة عندما أصابته قذيفة نارية.

كما اندلعت أعمال العنف في ليون ونانت ، حيث أضرمت النيران في بعض المركبات ودمرت المباني التجارية. وقالت وزارة الداخلية إن نحو 200 شخص اعتقلوا في يوم واحد، حيث خرج نحو 782 ألف شخص إلى الشوارع.

ورفع ماكرون سن التقاعد الشهر الماضي عامين إلى 64 على الرغم من الإضرابات متعددة القطاعات ، في خطوة أدت إلى انخفاض شعبيته إلى ما يقرب من أدنى مستوياتها القياسية التي شوهدت خلال أزمة 'السترة الصفراء' في 2018-2019.

لقد تبلورت عملية الإصلاح استياءً من رئيس يعتبره الكثيرون منعزلاً وغير مبالٍ بمصاعبهم اليومية ، وقد قوبل خلال جولات تهدف إلى إعادة بناء الدعم من خلال المضايقة وضرب الأواني.

'إنهم (الحكومة) يحاولون تغيير الموضوع بسرعة كبيرة ، لكن دعنا نقول إنه لا يعمل. كان ذلك أفضل بكثير!' قال النحات أنطوان إيفيلو.

ودعت النقابات العمالية إلى مشاركة كبيرة مع سعيها لفرض تغيير جذري من قبل حكومة ماكرون ، التي فرضت قانون المعاشات دون تصويت نهائي في الجمعية الوطنية ، حيث تفتقر إلى الأغلبية العاملة.

تظهر استطلاعات الرأي أن غالبية كبيرة من الفرنسيين يعارضون رفع سن التقاعد.