الصقر.. نجم الأهلي السابق يحتفل بعيد ميلاده

احتفل اللاعب أحمد حسن، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بعيد ميلاده، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتبت الصفحة الشخصية ل أحمد حسن في منشور لها: "اليوم ٢ مــايو - عيد ميلاد الصقر - احمد حسن، سجل حافل بالإنجازات والنجاحات، على مستوى الأندية والمنتخبات كل سنة وأنت طيب يا عميد #العميد #احمد_حسن".

أول رد لاتحاد الكرة بعد انسحاب الزمالك من السوبر

علي جانب آخر، كشف إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن موقف الجبلاية من اعتذار الزمالك عن عدم خوض كأس السوبر أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل في الإمارات.

وقال الكومي، في تصريح لقناة الحدث اليوم: "الاتحاد ينتظر خطابا رسميا من الزمالك للاعتذار عن عدم خوض اللقاء".

وأضاف: "اتحاد الكرة تواصل مع بيراميدز، ورحب الأخير بخوض السوبر".

وأوضح الكومي، أن المستشار عزت خميس رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة كان يريد إيقاف كهربا أكثر من 12 مباراة، لكن أعضاء اللجنة أقنعوه بالاكتفاء بالعقوبة المعلنة.

وواصل: "أرى أن العقوبة مبالغ فيها، لكن أعضاء اتحاد الكرة لا دخل لهم بالعقوبات الخاصة بلجنة الانضباط".

واستبعد الكومي في ختام تصريحاته، إلغاء مباراة السوبر المصري، مؤكدا خوض اللقاء في موعده.