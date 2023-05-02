الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة من الاعتقالات في بيت لحم ورام الله

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ،اليوم الثلاثاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت فجر اليوم باعتقال شابا من قرية بيت تعمر شرق بيت لحم.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت يزن ياسر أبو محيميد (26 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه، بحسب وكالة أنباء فلسطين "وفا".

كما قامت قوات الاحتلال باعتقال خالد أبو عرفة، من منزله في رام الله، فجر اليوم.

وهو أسير محرر اعتقل عدة مرات، ويحرمه الاحتلال من دخول بيته في القدس المحتلة وزيارة والدته المسنة.

وأبعدت سلطات الاحتلال أبو عرفة، عن مدينة القدس المحتلة منذ تحرره من الأسر عام 2014.