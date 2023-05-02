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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الري: التوسع في منظومة التليمتري وربطها بعملية توزيع المياه بالمحافظات

صدى البلد

عقد الاستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لبحث إجراءات التوسع في منظومه التليمتري والربط بين هذه المنظومة وعملية إدارة وتوزيع المياه بالادارات المختلفة بالمحافظات.

وصرح الدكتور سويلم أن التوسع فى منظومة التليمترى القائمة على شبكة الترع وتطويرها وربطها مع منظومة توزيع المياه الحالية سيحقق المزيد من المراقبة والمتابعة لهذه الشبكة وتحسين عملية ادارة وتوزيع المياه .

واستعرض الدكتور سويلم موقف منظومة التليمترى بالمحافظات والتي تستخدم في قياس مناسيب ونوعية المياه بشبكات الترع والمصارف ومحطات الرفع والآبار الجوفية من خلال (٤٠٠) محطة تقع بمختلف المحافظات .

كما استعرض الدكتور سويلم موقف منظومة التليمترى بمحافظة الفيوم والتى أسهمت فى تحسين عملية إدارة ومراقبة مناسيب المياه بالترع والمصارف بالمحافظة خاصة فى ظل ما تتمتع به المحافظة من طبيعة متفردة فى نظامى الرى والصرف ، وذلك من خلال عدد (١٦) نقطة مراقبة تمكن مسئولى إدارة وتوزيع المياه من مراقبة حالة الشبكة بشكل لحظى وإتخاذ اللازم حال حدوث أي طارئ .

ووجه الدكتور سويلم بإعداد حصر بكافة الإحتياجات المطلوبة من المهندسين والفنيين والأجهزة للتوسع فى منظومة التليمترى وتطويرها لرصد وقياس التصرفات ، مع الاستمرار فى صيانة الأجهزة الموجودة حالياً بالمواقع المختلفة بالمحافظات لضمان تشغيلها بكفاءة على مدار الساعة .

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الري هاني سويلم وزير الموارد المائية منظومة التليمترى

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