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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لأداء سريع .. إزاي تفضي مساحة على موبايلك

لأداء سريع..ازاي
لأداء سريع..ازاي تفضي مساحة على موبايلك

تعد مشكلة ملء الذاكرة الداخلية لهاتف الاندرويد من المشاكل الشائعة لمستخدميه، يمكن أن يكون سبب امتلاء الهاتف هو تنزيل التطبيقات ومقاطع الفيديو والصور، بالإضافة إلى ذاكرة التخزين المؤقت لكل منها، لذلك إذا امتلأت وحدة التخزين الداخلية لهاتفك بسرعة، فإليك طرق عملية لتفريغ ذاكرة الهاتف.

 

امسح محتويات مجلد التنزيل Download

 

يحتوي هاتف الاندرويد على مجلد Download حيث يتم تخزين كل شيء تقوم بتنزيله، بما في ذلك الأفلام والصور أو الملفات، معظم محتويات هذا المجلد عبارة عن ملفات لا تستخدمها عادةً، لذلك يمكنك حذف الملفات غير القابلة للاستخدام في هذا المجلد لإخلاء مساحة في الهاتف قليلاً.

لحذف هذه الملفات انتقل أولاً إلى مدير الملفات File manager أو إدارة ذاكرة الهاتف وابحث عن مجلد Download أو في بعض الهواتف My Files وافتحه، الآن احذف الملفات التي لا تحتاجها.

 

مسح ذاكرة التخزين المؤقت

 

قد تعتقد أحيانًا أن ذاكرة هاتفك ممتلئة دون سبب، لكن البرامج المثبتة على هاتفك تشغل باستمرار جزءًا صغيرًا من ذاكرته مما يؤثر عادةً على أداء الهاتف، إذا كان هاتف الاندرويد ممتلئًا بالذاكرة فيمكنك مسح بعض المساحة المملوءة عن طريق مسح ذاكرة التخزين المؤقت لهذه التطبيقات، اتبع الخطوات أدناه للقيام بذلك:

• انتقل إلى إعدادات الهاتف Settings وحدد التخزين Storage.

• انقر فوق Cached data وحدد OK أو Delete في الرسالة التي تظهر.

 

احذف التطبيقات التي لا تستخدمها لتفريغ ذاكرة الهاتف قليلاً

 

هناك طريقة أخرى لمسح الذاكرة الداخلية لهاتف الاندرويد الخاص بك وإنشاء مساحة خالية صغيرة في الذاكرة، وهي إزالة البرامج والألعاب التي قمت بتثبيتها على هاتفك لفترة طويلة لكنك لا تستخدمها على الإطلاق، أيضًا قد يتم تثبيت تطبيقات على هاتفك لا تعرف أنها موجودة على الإطلاق؛ على سبيل المثال عن طريق الخطأ يقوم فقط بحذف رمز الاختصار الخاص بهم ولا يزال البرنامج نفسه مثبتًا على الهاتف.

أفضل طريقة لإزالة هذه التطبيقات هي الانتقال إلى الإعدادات settings ثم توجه الى Apps، يتم عرض قائمة بجميع الألعاب والبرامج المثبتة، يمكنك الآن العثور على البرنامج الذي تريده وإلغاء تثبيته بالضغط عليه وتحديد uninstall.

 

حذف مجلدي Telegram و WhatsApp لإخلاء مساحة في الهاتف

 

Telegram و WhatsApp هما من أشهر برامج المراسلة يتم تثبيتهما على معظم الهواتف، يتم حفظ جميع مقاطع الفيديو والصور التي تفتحها وتعرضها في برامج المراسلة هذه تلقائيًا في مجلد موجود داخل وحدة التخزين الداخلية لهاتفك ويتسبب في امتلاء هاتف الاندرويد.

بعد تخزين الصور ومقاطع الفيديو الأساسية في معرض الصور، من الأفضل حذف مجلدي Telegram و WhatsApp من الذاكرة الداخلية للهاتف من وقت لآخر، للقيام بذلك انتقل إلى الذاكرة الداخلية وابحث عن مجلدي Telegram و WhatsApp وقم بحذفهما، من خلال القيام بذلك سيتم حذف المحتويات الموجودة بداخلها تمامًا وسيتم إعادة إنشاء المجلد الفارغ نفسه بعد فتح Telegram و WhatsApp.

 

نسخ الملفات احتياطيًا في مساحة سحابية

 

يمكن أن يكون استخدام مواقع رفع الملفات لحفظ ملفاتك بمثابة توفير كبير في مساحة تخزين الهاتف.

بعد نسخ ملفاتك احتياطيًا إلى السحابة، احذفها بسهولة وأمان من هاتفك الذكي.

الخيار المناسب هنا لمستخدمي الاندرويد هو استخدام Google Drive، والذي يأتي مع 15 جيجابايت من المساحة الخالية، إليك أيضا بعض خدمات التخزين السحابية الأكثر شيوعًا:

Dropbox: يحتوي الحساب المجاني على 2 جيجا من مساحة التخزين.
iCloud: يحتوي الحساب المجاني على 5 جيجا من مساحة التخزين.
OneDrive: يحتوي الحساب المجاني على 5 جيجا من مساحة التخزين.

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