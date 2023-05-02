استصدار شهادات الكربون.. القصير يبحث مع الغرفة التجارية الألمانية سبل التعاون المشترك

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي يان نوتر المدير التنفيذي للغرفة التجارية الألمانية بالقاهرة والوفد المرافق له وبحث معه سبل التعاون المشترك بين الوزارة والغرفة.

وأكد "القصير" أهمية الاستفادة من الخبرة الألمانية في مجال التعاونيات، وكذلك مجال استصدار شهادات الكربون، وآلية حساب وتقدير البصمة الكربونية للمنتجات الزراعية والتي ستعتبر مصدر دخل إضافي لمنتجي المحاصيل الزراعية وللقائمين على الأنشطة الزراعية.



ومن جانبه أكد "نوتر" ان الغرف التجارية الألمانية تعد من اقدم الغرف التجارية علي مستوي العالم حيث تم تأسيسها منذ أكثر من ٧٢ سنه ويمثلها نحو ١٥٠ مكتب في اكثر من ٩٣ دولة على مستوى العالم، وأشار الي امكانية قيام الغرفة التجارية بالقاهرة بتقديم كافة اشكال الدعم الفني للجانب المصري في المجالات التى طرحها وزير الزراعة.

حضر اللقاء د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية