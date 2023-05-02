بأحدث أساليب البناء.. آخر تطورات العمل بمحطة سكة حديد بشتيل

قال المهندس حسين شحاتة، المدير التنفيذي لمشروع سكك حديد مصر، إن هذا المشروع يعد واحدا من أهم مشاريع مصر التي تنفذها وزارة النقل بمحافظة الجيزة، مشيرا إلى أن مساحة المشروع كبيرة جدا تقدر ب57 فدان، ويحتوي على مبني المحطة الرئيسي.

وأضاف المدير التنفيذي لمشروع سكك حديد مصر، خلال لقائه ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “dmc”، أن الدورين الأول والثاني بالمبني خاص بالأمر التجاري، موضحا أن الدور الأرضي يحتوي على المدخل الرئيسي على شارع المطار ومجموعة من الفنائات الثانوية بها سلالم متحركة للصعود للمول التجاري، ومنطقة للهرم الزجاجي، ومنطقة لشبابيك التذاكر، والمكاتب الإدارية لهيئة السكة الحديد.

وتابع المدير التنفيذي لمشروع سكك حديد مصر، أن هذا المبني مرتبط بمجموعة من الأنفاق التي تربطها ما بين الشوارع المحيطة كلها، مثل أنفاق سيارات مربوطة على شارع السودان، وغيرها من أجل تسهيل الحركة على المواطنين سواء للدخول أو الخروج من المحطة، سواء سيرا على الأقدام أو بالسيارات.