أحد المكرمين في عيد العمال: قرارات الرئيس تستهدف تغيير وتأمين حياة العمال

علق يوسف السيد إبراهيم أحد المكرمين في احتفالية عيد العمال، على تكريمه بالأمس: قائلا: فخر وتشريف الرئيس السيسي لنا شيء عظيم، متابعة: تكريمي من الرئيس السيسي فريد من نوعه، لأنها المرة الأولى التي يكرم فيها عمال من مصنع السكر.

وأضاف “ يوسف إبراهيم” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، أن تكريمي الرئيس السيسي شهادة ميلاد جديدة ووسام على صدري، متابعا: تكريمي شهادة ميلاد تكتب بسطور من ذهب على يد قائدنا الأب الرئيس السيسي.



وأكمل:" تكريمي من الرئيس جاء بعد تعب وعمل لسنوات عديدة في الكثير من المصانع"، متابعا: الرئيس بالامس أصدر قرارات تستهدف تغير وتأمين حياة العمال.



واسترسل: “بشكر ربنا على التكريم العظيم اللي كنت فيه بالأمس..وادعو الجميع للتعلم والتقدم وبذل أقصى جهد”.