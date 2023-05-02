عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم يتفقد حصص مجموعات الدعم ويجري حوارا مع الطلاب

جولة وزير التربية
جولة وزير التربية والتعليم اليوم

تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون المناطق النائية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، صباح اليوم الثلاثاء، مجموعات الدعم للشهادة الثانوية بمحافظة مطروح، وذلك بمكتبة مصر العامة فى إطار زيارته للمحافظة.

وأجرى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حوارا مع الطلاب حول آرائهم وكيفية الاستفادة من مجموعات الدعم، مؤكدا أن تنفيذ هذه المجموعات من أجل تقديم الدعم لتحسين مستوى الطلاب الدراسي، وذلك بمقابل مادي مناسب بهدف تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

وأشادت الطالبات المشاركات بمجموعات الدعم وما تقدمه لهن من فهم المعلومات والإلمام بالمناهج، كما أشرن إلى أنهن تعرفن على هذه المجموعات من خلال القوائم التى تم نشرها داخل المدارس بأسماء المعلمين، والجداول للمواد.

وعقب ذلك، تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مجموعات الدعم للمرحلة الإعدادية بالمقر الدائم للعمد والمشايخ بالمحافظة، حيث اطمأن الوزير من الطالبات على مدى استفادتهن من هذه المجموعات وما تقدمه لهن من خدمة متميزة.

وأشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بدور المحافظة فى تفعيل مجموعات الدعم المدرسى لصالح الطلاب والمعلمين، موجها المديرية بأهمية الاستدامة فى تنفيذها من أجل صالح الطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير لشئون المديريات والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، وعمرو شحاتة مدير مديرية التربية والتعليم بمطروح.

جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
جولة وزير التربية والتعليم اليوم
وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم مجموعات الدعم Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة عن منافس الأهلي في السوبر بعد اعتذار الزمالك وغموض موقف بيراميدز

آخر كلام.. الغندور يكشف حقيقة تراجع الزمالك عن الانسحاب من السوبر المصري

ملايين تحت الأرض| حكاية غرفة الكنز تحت عقار 34 بالمهندسين.. من صاحبها؟

تركيا تعلن إتاحة منح تأشيرة الدخول لمواطنيها إلى مصر

أول تعليق من وزارة الشباب والرياضة على انسحاب الزمالك من السوبر.. خاص

حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم بدءاً من الشهر المقبل

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميا| وسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

حرمان لمدة عام وغرامة.. عقوبات تنتظر الزمالك حال الانسحاب من مباراة السوبر

ترشيحاتنا

زيادة معاشات المهن الطبية لـ 1350 جنيها بداية من أغسطس

فريقان يوافقان على خوض السوبر المصري أمام الأهلي بعد اعتذار الزمالك

7250 جنيها..وزير الأوقاف: راتب الإمام في بداية تعيينه لا يقل عن الطبيب

لائحة اللجان النقابية للصحفيين بالمحافظات |تفاصيل

غدا.. انطلاق جلسات الحوار الوطني بحضور مختلف القوى السياسية والنقابية

الصليب الأحمر يدعو الأحتلال بتسليم جثمان الشهيد خضر عدنان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انا غيورة وبكيت بسببه.. صور لـ شيري عادل وطارق صبري حديث السوشيال ميديا

لف وارجع تاني.. هل يواجه الأهلي بيراميدز بدلا من الزمالك بالسوبر المصري|القصة الكاملة

مش بس اللبن .. كيف تحمى نفسك من هشاشة العظام

باست إيده أثناء اللايف.. موقف صيدلانية وبلوجر شهيرة يثير الإعجاب

فيديو

الزراعة تكشف حقيقة انتشار بطيخ مسرطن بالأسواق | تفاصيل

الزمالك ينسحب من مباراة السوبر المصري أمام الأهلي .. ما العقوبة المنتظرة؟|فيديوجراف

آخرهم مصطفى درويش.. هؤلاء النجوم توفوا بسبب السكتة القلبية / فيديو جراف

حكاية بنتين ضحكوا في جنازة مصطفى درويش | ما مصيرهما ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ