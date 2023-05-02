خلال شهر.. وزير الدفاع الروسي يعلن عن خسائر فادحة لـ الجيش الأوكراني

قدر وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت أكثر من 15000 ضحية في ساحة المعركة في أبريل وحده.

ولم تبلغ كييف عن خسائر أفرادها العسكريين وتقييمات الخلافات التي تعتبرها مرتفعة للغاية.

وفقًا لشويجو، تكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة “على الرغم من المساعدة العسكرية غير المسبوقة من قبل القوى الغربية”.

ولا تقدم أوكرانيا ولا روسيا تحديثات منتظمة عن خسائرهم.

وظهر تقييم واشنطن حول عدد الضحايا في الشهر الماضي، بعد أن تم تسريب مجموعة من تقييمات البنتاجون السرية على الإنترنت.

وذكرت إحدى الوثائق المسربة التي وصفتها صحيفة واشنطن بوست أن ما بين 124 ألفًا و 131 ألف جندي أوكراني قتلوا أو جرحوا منذ بدء الأعمال العدائية في فبراير 2022.

ورفض وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، هذا التقييم، مشيرا في مقابلة إلى أن عدد القتلى من الجنود أقل من عدد ضحايا الزلازل القوية التي ضربت تركيا وسوريا في فبراير.

واعتذر في وقت لاحق عن المقارنة التي وجدها البعض في المناطق المنكوبة بغيضة.

وتجاوز العدد الإجمالي للوفيات المبلغ عنها من الزلازل في البلدين 55000.