موعد زيارة بلينكن للصين.. السفير الأمريكي في بكين يحسم الجدل

قال السفير الأمريكي لدى الصين نيكولاس بيرنز، أن وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن سيزور الصين بالوقت المناسب.

وعلق السفير الأمريكي في بكين على تواصل الرئيس الأوكراني زيلينسكي مع الرئيس الصيني قائلا انها تمثل خطوة إيجابية.



وفي وقت سابق، كان نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، قد قال إن واشنطن لا تخطط في هذه المرحلة لعقد اجتماعات أو أنواع أخرى من الاتصالات بين وزير الخارجية أنتوني بلينكن ونظيره الروسي سيرغي لافروف.



وأضاف باتيل في تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك" الاخبارية الروسية الإثنين قائلا "ليست لدينا نية للقاء وزير الخارجية لافروف أو الاتصال به".