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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اليوم.. طاقة النواب تناقش أسباب عدم وجود منظومة آمنة للتخلص من القمامة

النائب الدكتور مكرم
النائب الدكتور مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس حسام عوض الله، وذلك في اجتماعها ، اليوم ، طلب إحاطة بشأن عدم وجود منظومة صحية آمنة للتخلص من القمامة.

وأعلن النائب الدكتور مكرم رضوان عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، بشأن عدم وجود منظومة صحية آمنة للتخلص من القمامة علي مستوي الجمهورية مما يتسبب في كارثة بيئية في كثير من الأماكن.

 

توعية أصحاب المنازل 

 

وأضاف “ رضوان” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد”، أن العمل علي التخلص من المخلفات بشكل آمن،  لابد أن يبدأ من توعية أصحاب المنازل بهذه المشكلة، وذلك من خلال تكليفهم بفرز قمامة المنازل عن طريق إعلامهم بضرورة فرزها وفقا لنوعها سواء كانت مواد عضوية أو غير عضوية والفصل بينهما في أكياس أو صناديق مخصصة لذلك يتم منحها إليهم من الجهات المعنية بجمع مخلفات المنازل.

وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، فكرة الاستفادة من هذه المخلفات أصبحت توجه عالمي، وتتبناه مصر من ضمن الدول، ولهذا لابد من إطلاق حملات توعية حول هذه الفكرة وتشمل أيضا كيفية التخلص السليم من المخلفات بمختلف أنواعها.

ونوه البرلماني، إلي أهمية إشراك القطاع الخاص أو الجمعيات الأهلية والمتطوعين وغيرهم، في العمل علي هذا الملف، سواء كانت المشاركة في التوعية أو غيرها من الأساليب التي تدعم تنفيذ الأهداف المرجوة والتي أهمها الحفاظ علي الصحة العامة.

مجلس النواب المخلفات الطاقة البيئة منظومة صحية الجمعيات الأهلية

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