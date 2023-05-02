رئيس معهد الشارقة للتراث: مصر أصل التنوع الثقافي

أعرب الدكتور عبد العزيز مسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، عن سعادته لوجوده في مكتبة الإسكندرية، هذا الصرح العربي الكبير والمشرف.

وأضاف مسلم في تصريحات على هامش توقيع اتفاقية تعاون بين مكتبة الإسكندرية ومعهد الشارقة للتراث: "أنقل لكم تحيات الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، والذي يحثنا دائمًا على توطيد العلاقات مع مصر".

ولفت مسلم إلى أن الإمارات تجمع أكثر من 200 جنسية على أرضها، وأن هذا المستوى من التعددية هو امتداد طبيعي لإرث قديم حافل بالتواصل مع الثقافات المختلفة.



وأكد عبد العزيز المسلم أن مصر هي أصل التنوع الثقافي، وأن العلاقات الثقافية بين مصر والإمارات تمتد لسنوات طويلة، مضيفا: "سنبقى متحدين في العلاقات الأخوية الصادقة وتبادل المنفعة والخوف على الآخر".

وشدد على أن اتفاقية التعاون مع مكتبة الإسكندرية هي مجرد بداية، وسيكون هناك تعاون أكبر من خلال مطبوعات وبرامج ثقافية.

جدير بالذكر أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجالات التعليم والتدريب وصون التراث الثقافي، والتبادل في مجال البحث العلمي والترجمة والنشر المشترك، وتبادل المطبوعات والمراجع والوسائط، وتطوير وتنفيذ مشاريع مشتركة في المجالات الخاصة بالتراث الحضاري والطبيعييفتتح احمد عيسي، وزير السياحة والآثار، مشروع ترميم وحماية وتطوير جبانة الشاطبي بالإسكندرية، بعدما أنهت جمعية الآثار بالإسكندرية تنفيذ المشروع، بتمويل من مؤسسة لفنتيس A. G. Leventis القبرصية، وذلك في إطار جولة ميدانية يجريها في الاسكندرية السبت المقبل، تستمر حتى الإثنين، يتفقد خلالها عدد من المواقع الأثرية، من بينها المتحف اليوناني الروماني وقلعة قايتباى.

