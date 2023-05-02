عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس معهد الشارقة للتراث: مصر أصل التنوع الثقافي

توقيع اتفاق تعاون
توقيع اتفاق تعاون بين مكتبة الإسكندرية ومعهد الشارقة للتراث

أعرب الدكتور عبد العزيز مسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، عن سعادته لوجوده في مكتبة الإسكندرية، هذا الصرح العربي الكبير والمشرف.

وأضاف مسلم في تصريحات على هامش توقيع اتفاقية تعاون بين مكتبة الإسكندرية ومعهد الشارقة للتراث: "أنقل لكم تحيات الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، والذي يحثنا دائمًا على توطيد العلاقات مع مصر".

ولفت مسلم إلى أن الإمارات تجمع أكثر من 200 جنسية على أرضها، وأن هذا المستوى من التعددية هو امتداد طبيعي لإرث قديم حافل بالتواصل مع الثقافات المختلفة.

مكتبة الإسكندرية توقع اتفاقية تعاون مع معهد الشارقة للتراث

وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى بلبيس المركزي


وأكد عبد العزيز المسلم أن مصر هي أصل التنوع الثقافي، وأن العلاقات الثقافية بين مصر والإمارات تمتد لسنوات طويلة، مضيفا: "سنبقى متحدين في العلاقات الأخوية الصادقة وتبادل المنفعة والخوف على الآخر".

وشدد على أن اتفاقية التعاون مع مكتبة الإسكندرية هي مجرد بداية، وسيكون هناك تعاون أكبر من خلال مطبوعات وبرامج ثقافية.

جدير بالذكر أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجالات التعليم والتدريب وصون التراث الثقافي، والتبادل في مجال البحث العلمي والترجمة والنشر المشترك، وتبادل المطبوعات والمراجع والوسائط، وتطوير وتنفيذ مشاريع مشتركة في المجالات الخاصة بالتراث الحضاري والطبيعييفتتح احمد عيسي، وزير السياحة والآثار، مشروع ترميم وحماية وتطوير جبانة الشاطبي بالإسكندرية، بعدما أنهت جمعية الآثار بالإسكندرية تنفيذ المشروع، بتمويل من مؤسسة لفنتيس A. G. Leventis القبرصية، وذلك في إطار جولة ميدانية يجريها في الاسكندرية السبت المقبل، تستمر حتى الإثنين، يتفقد خلالها عدد من المواقع الأثرية، من بينها المتحف اليوناني الروماني وقلعة قايتباى.
 

الاسكندرية التراث الثقافي التراث الحضارى اتفاقية تعاون الثقافات المختلفة الدكتور عبد العزيز المسلم الترجمة والنشر البحث العلمي مكتبة الاسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذروتها الخميس| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

فرج عامر يعلن بديل الزمالك في السوبر أمام الأهلي

فريقان يوافقان على خوض السوبر المصري أمام الأهلي بعد اعتذار الزمالك

بالاسماء.. تعرف على الأندية الموافقة علي خوض السوبر بدلا من الزمالك

إعلامي شهير يزف بشرى سارة بعد اعتذار الزمالك عن السوبر

مفاجأة عن منافس الأهلي في السوبر بعد اعتذار الزمالك وغموض موقف بيراميدز

ملايين تحت الأرض| حكاية غرفة الكنز تحت عقار 34 بالمهندسين.. من صاحبها؟

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميا| وسعره مقابل الجنيه الآن بعد زيادة الاحتياطي

ترشيحاتنا

القومي للمرأة يشارك بورشة عمل الاتجاهات القانونية في مجال حقوق الملكية الفكرية

قبل الزيادة.. كيفية دفع مخالفات المرور إلكترونيا

غلق محطة مترو جامعة القاهرة لمدة 48 ساعة.. اعرف السبب وموعد إعادة التشغيل

هل يتراجع الأبيض؟ .. 4 أسباب تعيد الزمالك للعب مباراة السوبر المصري

أثناء تتويج الملك تشارلز.. ويليام وريث العرش وهاري سقط في مصيدة زوجته|تفاصيل

قرارات مهمة من الجامعة العربية بشأن تطورات الأوضاع في السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملايين الدولارات.. تعرف على سعر مجوهرات ريهانا في Met Gala

انحناء الظهر مؤشر للإصابة بمرض خطير

المشاهير مجانيين.. حارس الملكة اليزابيث السابق يحكي مأساته مع تأمين نجوم الغناء

سعرها 4 مليون جنيه.. طالب جائع يأكل موزة عمل فني بكوريا

فيديو

مفاجأة عن منافس الأهلي في السوبر.. مهلة أخيرة لحسم انسحاب الزمالك.. تفاصيل

وزير الدفاع يلتقي نظيره اليمني لبحث التعاون العسكري المشترك

الزراعة تكشف حقيقة انتشار بطيخ مسرطن بالأسواق | تفاصيل

الزمالك ينسحب من مباراة السوبر المصري أمام الأهلي .. ما العقوبة المنتظرة؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ