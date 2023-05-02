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محافظات

وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى بلبيس المركزي

صدى البلد

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية مستشفى بلبيس المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والوقوف علي جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بالمستشفى.

 

تفقد وكيل الوزارة قسم الاستقبال والطوارئ، موجهاً بتعزيز القوي البشرية من الأطباء في التخصصات الطبية المختلفة، بالاستقبال، والتأكيد على أهمية النظافة العامة، والتطهير المستمر للقسم، كما تفقد أعمال رفع كفاءة الغرفة المقترح تخصيصها كصيدلية موحدة للاستقبال والطوارئ، والتي تعمل على مدار الساعة لخدمة المرضى، كما شدد علي استمرار غلق الأبواب الخاصة بالعيادات الخارجية المؤدية للأقسام الطبية الأخرى بالمستشفى، والدخول والخروج من الباب الخارجي فقط، والالتزام بخطوط السير، مع استكمال كافة الخدمة المكملة بالعيادات من غرفة سحب العينات المعملية، وتوفير الأشعة المتنقلة.

 

كما كلف الدكتور هشام مسعود مديرة الإدارة الصحية ببلبيس بمراجعة بنود التعاقد مع الكافتيريا المؤجرة بالمستشفى، ومتابعة تطبيق كافة الاشتراطات الصحية بمطبخ المستشفى، كما أكد على أهمية إتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمحرقة، ومخازن المستشفى، وتلاحظ أثناء المرور علي وحدات المغسلة والتعقيم، تعطل المجفف، وكثرة أعطال جهاز التعقيم، وشدد علي سرعة إصلاح المجفف بوحدة المغسلة، مع تعاون المستشفيات القريبة مع المستشفى لحين إصلاح المجفف، موجهاً الإدارة الهندسية بالمديرية بمتابعة أجهزة التعقيم بالمستشفى، كما تم التأكد من وجود آلات جراحية معقمة تكفي لمدة أسبوعين عمل.

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كما تفقد "مسعود" جميع التخصصات الطبية بالعيادات الخارجية، وتم معاينة الأماكن القريبة بالعيادات لاختيار المناسب منها لتوسعة التخصصات ذات التردد العالي عليها مثل عيادة العظام، والأمراض الباطنية، كما ناقش مع مدير المستشفى مقترح توسعة قسم الكلي، وإجراء بعض التعديلات لزيادة عدد الماكينات به، لخدمة المرضى، مع تخصيص مكان منفصل داخل القسم لحالات الطوارئ المترددة علي الكلى الصناعى، كما تلاحظ تأخر المصعد أثناء استدعاؤه في الزيارة، ووجه وكيل وزارة الصحة بالشرقية بعمل اجتماع عاجل للإدارة العامة للطب العلاجي في نهاية اليوم، لمناقشة السلبيات والإيجابية الخاصة بالزيارة، ووضع الحلول المناسبة للسلبيات، والعمل علي تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى.

الاستقبال والطوارئ الإشتراطات الصحية الدكتور هشام مسعود السلامة والصحة المهنية القوى البشرية حالات الطوارئ صحة الشرقية مستشفي بلبيس المركزي

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