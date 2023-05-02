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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال استقبال مبعوث البرهان....

أبو الغيط: حريصون على استقرار السودان وحماية شعبه ومقدراته

أبو الغيط يستقبل
أبو الغيط يستقبل المبعوث الرئاسي السوداني

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم، السفير دفع الله الحاج علي مبعوث الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني والوفد المرافق له.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن المبعوث الرئاسي السوداني نقل إلى الأمين العام رسالة شفهية من رئيس مجلس السيادة السوداني حول تطورات الوضع الجاري في السودان بما في ذلك الوضع العسكري على الأرض والتحديات التي تواجهها القوات المسلحة السودانية في فرض الأمن واستعادة السيطرة خاصة في العاصمة الخرطوم.

وأضاف أن المبعوث الرئاسي السوداني أكد الأهمية التي يوليها السودان لتفهم ودعم الدول العربية والجامعة لمجريات الأمور في بلاده وحاجته إلى الدعم العربي للمؤسسات الشرعية فيه وبما يؤدي إلى استعادة الاستقرار.

وقال المتحدث إن الأمين العام أكد خلال اللقاء، حرص الجامعة العربية على استقرار السودان وحماية شعبه ومقدراته ومؤسساته، وهو ما ظهر جلياً في القرار الصادر عن اجتماع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الصادر بتاريخ اليوم. 


كما أكد الأمين العام، أهمية التوصل لترتيبات تتيح التعامل مع الوضع الإنساني المتدهور في المناطق التي تشهد اشتباكات مسلحة.

وأعاد أبو الغيط التأكيد على استعداد الجامعة لتقديم كل الدعم الي السودان بهدف تحقيق أمن واستقرار السودان وحقن دماء أبنائه والحفاظ على وحدة أراضيه.

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