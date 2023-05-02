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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قادما من الدوري الإماراتي.. المصري عبدالله كسيره على أبواب البوندسليجا

صدى البلد

اكتسب اللاعب المصري عبدالله كسيره، شهرة واسعة في الدوري الإماراتي، جعلته على أبواب الانضمام إلى أحد أندية الدوري الألماني "بوندسليجا"، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ودخل مسئولو نادي فيردر بريمن، المنتمي للدوري الألماني الدرجة الأولى، من أجل الظفر بخدمات اللاعب، خلال الموسم الكروي الجديد 2024/2023.
ونال اللاعب المصري، اشادات نقاد وخبراء ومحللي كرة القدم في المسابقات الاماراتية، وهو ما أعلنه نجم الفراعنة، بانه سيسعى دائما للاجتهاد والوصول لأقصى جودة ذهنية ولياقة بدنية.
ويحتذي عبدالله كسيره، بنجمنا المصري محمد صلاح، الذي أصبح أحد أبرز وأشهر نجوم الساحرة المستديرة في القارة البيضاء العجوز، وأحرز أكثر من جائزة فردية في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ومثل ما قيل عن صلاح بانه "ملك البريميرليج"، لقب عبدالله بـ"كسيره المصري"، وذلك بفضل استقرار مستواه، وتطوره يوماً بعد يوم، والتركيز على الأهداف المقبلة، وهو ما أهله ليكون على رادار أحد أهم أندية البوندسليجا.
وخلال موسمين متتاليين، حمل فيهما عبدالله كسيره أسم مصر في ملاعب دولة الامارات العربية المتحدة، نال اشادات نجوم كرة القدم البارزين، على رأسهم نجم ريال مدريد الأسبق ميشيل سلجادو، والذي قال بمؤتمر صحفي أن هذا اللاعب يمتلك القيادة الحكيمة والذكية داخل الملعب.
ويسعى عبدالله كسيره، إلى تمثيل منتخب مصر، من خلال بوابة الدوري الألماني، بفضل تألقه خلال الموسم الرياضي الجاري حالياً في استادات الدولة الشقيقة.
يذكر ان اللاعب عبدالله كسيره -  مواليد 2001، قد شارك بالدورى الاماراتي في 16 مباراة بعدد دقايق 1419 دقيقه، وقدم موسم ممتاز متألق، وأثنى عليه الكثيرين، مما دفع بعض وكلاء اللاعبين الكبار بمصر والامارات، بالتواصل مع اللاعب، وكانت أفضل العروض حتى الآن، هو مفاوضات نادي فيردر بريمن
ويتميز "كسيره" بالاجادة في اللعب بـ 3 مراكز، كقلب دفاع، ولاعب خط وسط مدافع، وظهير أيمن، وهو ما يطلق على هذا النوع من اللاعبين (چوكر)، خاصة ان اللاعب أيضًا يمتاز بشخصيه قويه وقياديه داخل الملعب، ويتسم بضبط النفس، فضلاً عن امتلاكه للقوة البدنيه، تؤهله للفوز في الالتحامات القويه.

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