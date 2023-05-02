تقارير: كريستيانو رونالدو يرغب في الرحيل عن النصر

أكدت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو يرغب في الرحيل عن نادي النصر السعودي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب صحيفة “إل ناسيونال” الإسبانية، فإن رونالدو يريد مغادرة النصر بنهاية الموسم، ويرغب في أن يعود إلى ريال مدريد مرة أخرى.

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد مستعد لتقديم رونالدو كسفير للنادي، بعيدًا عن ممارسة كرة القدم، حيث تُعد عودته لصفوف الفريق كلاعب أمر مغلق.

ورحل رونالدو عن مانشستر يونايتد نهاية العام الماضي، بعد فسخ العقد باتفاق متبادل بين الطرفين.

وانتقل رونالدو البالغ من العمر 38 عامًا، إلى النصر السعودي، مقابل 175 مليون جنيه إسترليني، حتى صيف عام 2025.