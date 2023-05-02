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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني يطالب بتدريب الأئمة والوعاظ لشرح طبيعة الهوية المصرية ومواجهة محاولات سرقتها

النائب محمود بدر
النائب محمود بدر عضو مجلس النواب

طالب النائب محمود بدر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضرورة أن يجاري الأئمة والوعاظ الواقع الذي نعيشه ونشهده.

جاء ذلك بكلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، وبحضور الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف أثناء مناقشة عدد من الأدوات الرقابية المقدمة للوزير حول الخطاب الديني، والاهتمام بالخطباء ومقيمي الشعائر والعمال.


وقال النائب محمود بدر، حدث تطور كبير في ملف تجديد الخطاب الديني، ولا يمكن أن ننكره  ولكن “لابد من مزيد من الاشتباك مع الواقع الذي نعيشه فهناك أزمة كبيرة تتعلق ”بالأفروسنتريك"، و محاولة سرقة الهوية المصرية، و هذا يحدث لأن لدينا تيار وفكر  كان يعادي الهوية  الفرعونية المصرية.


وسأل النائب محمود بدر  "لماذا لا نرى الأئمة و الوعاظ يتحدثوا عن هذا الموضوع ، و يقولوا للناس أن مصر هويتها فرعونية قبطية إسلامية و خليط من الهوية التي تحدث عنها ميلاد حنا في  كتاب الأعمدة السبعة للشخصية المصرية".


وفي سياق آخر قال النائب محمود بدر  لوزير الأوقاف خلال الجلسة العامة  " وعد الوزير دين عليه بخصوص موضوع الأوقاف في " كفر الشرفا " و موضوع الفدان الذي نحتاجه للمدرسة  ، مضيفا " حضرتك قلت لي في شرم الشيخ سنتبرع من الأوقاف لبناء المدرسة وحتى الان لم يتحقق هذا الوعد على أرض الواقع  ". 


و اختتم النائب محمود بدر قائلا " أحيانا بيكون لدينا شعور أن هيئة الأوقاف دولة داخل الدولة  ، و تتعامل بمنطق أن لا ليها كبير و لا وزير و لا حد  يحاسبها و لا حد عارف يأخذ منها حاجة " .
 

الأئمة وزير الاوقاف مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب كفر الشرفا

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