دفاع النواب عن تعديلات الجنسية المصرية: نعمل وفقا لمصلحة الوطن

كشف اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تفاصيل موافقة النواب النهائية على تعديل قانون الجنسبة المصرية.



وأضاف إبراهيم المصري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن التعديل التشريعي يأتي إعمالا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وتنفيذا للمادتين 6 و11 من الدستور، وبما يتفق مع الاتفاقيات والعهود الدولية في المساواة في كافة الحقوق والواجبات.



وتابع اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن أطمئن الشعب المصري أن كل طلب يفحص على حد، وكل اعتبارات الأمن القومي لابد منها في هذا الأمر تماما، مستدركا أن مشروع القانون يضمن إضافة الأم حتى يتمكن أبناؤها من حق طلب التجنس متى توافرت فيهم الشروط اللازمة.



وأشار اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن هناك أمور مهما كانت ستكون مرفوضة في موضوع الجنسية، مؤكدا أن القبول أو الرفض وفقا لمصلحة الوطن.