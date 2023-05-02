عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دفاع النواب عن تعديلات الجنسية المصرية: نعمل وفقا لمصلحة الوطن

الجنسية المصرية
الجنسية المصرية

كشف اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تفاصيل موافقة النواب النهائية على تعديل قانون الجنسبة المصرية.

txt

النائب محمد أبو العينين يستكمل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور وزير الأوقاف


وأضاف إبراهيم المصري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن التعديل التشريعي يأتي إعمالا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، وتنفيذا للمادتين 6 و11 من الدستور، وبما يتفق مع الاتفاقيات والعهود الدولية في المساواة في كافة الحقوق والواجبات.


وتابع اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن أطمئن الشعب المصري أن كل طلب يفحص على حد، وكل اعتبارات الأمن القومي لابد منها في هذا الأمر تماما، مستدركا أن مشروع القانون يضمن إضافة الأم حتى يتمكن أبناؤها من حق طلب التجنس متى توافرت فيهم الشروط اللازمة.


وأشار اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن هناك أمور مهما كانت ستكون مرفوضة في موضوع الجنسية، مؤكدا أن القبول أو الرفض وفقا لمصلحة الوطن.

 

النواب إبراهيم المصري لجنة الدفاع الإعلامية عزة مصطفى التعديل التشريعي الأمن القومي الوطن طلب التجنس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر يعلن بديل الزمالك في السوبر أمام الأهلي

أزمة السوبر.. أول تعليق من مرتضى منصور على خطاب اتحاد الكرة

ذروتها الخميس| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

فريقان يوافقان على خوض السوبر المصري أمام الأهلي بعد اعتذار الزمالك

بعد اعتذار بيراميدز.. تعرف على الفرقة الأقرب للعب كأس السوبر

إعلامي شهير يزف بشرى سارة بعد اعتذار الزمالك عن السوبر

خالد الغندور يكشف سبب رفض بيراميدز المشاركة في مباراة السوبر

عاجل .. تعرف على بديل الزمالك في السوبر المصرى أمام الأهلي

موضوعات متعلقة

10 آلاف دولار .. طرق الحصول على الجنسية المصرية بعد موافقة النواب

ترشيحاتنا

إجراء عاجل من جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد الفشل الكبير لـ"القبة الحديدية"

آلية تسعير جديدة للذهب داخل البورصة.. كيف تؤثر على الأسعار؟

ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

اعترافات صادمة.. أزمة كبيرة تهدد الجيش الأمريكي

مرتبات أئمة الأوقاف 2023 بعد الزيادة.. أول تعيين 7250 جنيها

بكاء وحزن.. وزير الصحة يروي قصصا مؤثرة للقادمين من السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترسوا.. تغيير لون البول علامة على نوع خطير من السرطان

احذروا.. الإفراط في تناول 4 مشروبات يسبب السكتة الدماغية

ملايين الدولارات.. تعرف على سعر مجوهرات ريهانا في Met Gala

انحناء الظهر مؤشر للإصابة بمرض خطير

فيديو

زين الدين زيدان يشترط ضم محمد صلاح للعودة إلى ريال مدريد.. فيديوجراف

الحبس في انتظارها.. بلوجر شهيرة تستغل السوشيال ميديا في التشهير بأطفالها «فيديوجراف»

مفاجأة عن منافس الأهلي في السوبر.. مهلة أخيرة لحسم انسحاب الزمالك.. تفاصيل

وزير الدفاع يلتقي نظيره اليمني لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ