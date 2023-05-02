يفجرها الوزير غدا| كاتب صحفي: مفاجأة غير متوقعة عن امتحانات الثانوية العامة

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم، تفاصيل قرارات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي عن امتحانات الثانوية العامة، والتي سيتم الإعلان عنها غدا.

وقال رفعت فياض، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، إن أسئلة الثانوية العامة العام الحالي مختلفة عن العام الماضي تماما، والذي قبله أيضا، وبالتحديد في موضوع الاختيار من متعدد.

15% من أسئلة اللغة العربية

وأضاف الكاتب الصحفي رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم، أن الإجابة ستكون كتابيا وليس بالاختيار المتعدد، بمعنى أن إجابة 15% من أسئلة اللغة العربية ستكون ورقية في امتحانات الثانوية العامة.

وتابع الكاتب الصحفي رفعت فياض مدير تحرير أخبار اليوم، أنه عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأربعاء الماضى اجتماعًا مع أعضاء لجنة مراجعة الامتحانات المسحوبة من بنك الأسئلة قبل الطباعة وخبراء المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي؛ لاستعراض كافة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، وأهم التعليمات حول مواصفات الورقة الامتحانية.





ومن المقرر أن يعقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى غداً الأربعاء مؤتمرا صحفيا للإعلان عن كافة التفاصيل والرد على الاستفسارات المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالى.