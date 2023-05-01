عاجل| التعليم تكشف مصير طلاب الثانوية العامة العائدين من السودان

كشفت شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، مصير الطلاب المصريين العائدين من السودان.

وأضاف “زلطة”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "وزير التربية والتعليم كان حريصا على متابعة أوضاع البعثة المصرية التعليمية في السودان، والأوضاع الخاصة بالطلبة المصريين".

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، "وزير التربية والتعليم أصدر قرارا بتأجيل امتحانات الثانوية العامة للطلاب المصريين في السودان لحين استقرار الأوضاع في السودان"، مؤكدا "تم استقبال طلاب الثانوية العامة المصريين العائدين من السودان، وكان هناك توجيه لاستقبالهم وتسهيل الإجراءات لتسكينهم في مدارسهم القديمة قبل السفر".

واستطرد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، "كان هناك توجيهات من وزير التربية والتعليم بتسجيلهم في امتحانات الثانوية العامة في حالة قدرتهم على دخول الدور الأول، والاختيار الثاني هو دخولهم الدور الثاني وحصولهم على الدرجات كاملة".

وأوضح "زلطة"، أن أمس شهد لقاءً، عبر الفيديو كونفرانس، بين الوزير وطلاب الثانوية العامة العائدين من السودان؛ وتم إحاطتهم بالخطوات المقبلة التي سيتم اتخاذها معهم، لافتًا إلى أن الطلاب السودانيين الذين يريدون الالتحاق بالمدارس الثانوية في مصر؛ يمكنهم ذلك من خلال عمل معادلة تعليمية.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم،: "فيه قواعد متابعة لطلاب النقل ولا يوجد فيها أي مشكلة، لكن التركيز طلاب على طلاب الثانوية العامة".