تقليل أسئلة امتحانات الثانوية العامة.. تفاصيل مدوية يكشف عنها وزير التعليم غدا

كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، تفاصيل المؤتمر الصحفي الذي من المقرر أن يعقده الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا الأربعاء؛ بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة العام الجاري.

وقال فياض، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مُقدّمة برنامج «صالة التحرير»، عبر قناة «صدى البلد»، إن وزير التعليم سيؤكد، في المؤتمر الصحفي غدًا، على أن أسئلة الثانوية العامة هذا العام ستكون مختلفة عن الماضي.

إجابات الأسئلة

ورد رفعت فياض، مساء اليوم الثلاثاء، “هل سيتم تقليل أسئلة أمتحانات الثانوية العامة؟"، قائلا :"سيتم تغيير نظام الاختيار من المتعدد بامتحانات الثانوية العامة خلال العام الجاري؛ حيث ستكون إجابات الأسئلة من خلال إجابة واحدة صحيحة والباقي خطأ، ولأول مرة سيتم تطبيق نظام 15% كتابة بالامتحان، وتصحيحه ورقيًا.



