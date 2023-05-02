خبير: ثوابت مصر قائمة على عدم التدخل في شئون الدول الداخلية

أكد حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية وخبير الشؤون العربية والأفريقية، أن السياسة الخارجية المصرية متزنة وحكيمة.

وقال حامد فارس في مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": "ثوابت مصر قائمة على عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية واحترام سيادة الدول والبحث عن حلول سلمية لكافة القضايا العربية".

وأضاف حامد فارس: "مصر تسعى إلى حل الأزمة في السودان بشكل سلمي وأن يكون الحل سوداني سوداني".

وأكمل حامد فارس: "مصر تسعى إلى تجنيب السودان ويلات الحرب وحل الأزمة بين كافة الأطراف السودانية بشكل سياسي سلمي ".