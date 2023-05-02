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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: ثوابت مصر قائمة على عدم التدخل في شئون الدول الداخلية

السودان
السودان

أكد حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية وخبير الشؤون العربية والأفريقية، أن السياسة الخارجية المصرية متزنة وحكيمة.

 

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وقال حامد فارس في مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": "ثوابت مصر قائمة على عدم التدخل في شؤون الدول الداخلية واحترام سيادة الدول والبحث عن حلول سلمية لكافة القضايا العربية".

 

 وأضاف حامد فارس: "مصر تسعى إلى حل الأزمة في السودان بشكل سلمي وأن يكون الحل سوداني سوداني".

 

 وأكمل حامد فارس: "مصر تسعى إلى تجنيب السودان ويلات الحرب وحل الأزمة بين كافة الأطراف السودانية بشكل سياسي سلمي ".

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