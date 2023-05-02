محافظ الوادي الجديد يهنئ الفائزين بـ14 ميدالية بختام الأولمبياد الحدودية

هنأ اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أبناء المحافظة الفائزين في عدد من المنافسات الرياضية، وحصد 14 ميدالية متنوعة في ختام النسخة الرابعة من الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية، الذي أقيم بمحافظة مطروح خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 2 مايو الجاري.

حيثُ قدّم المحافظ التهنئة للاعبين والقائمين على القطاع الرياضي بالمحافظة، مُوجهًا لهم الشكر على ما بذلوه من جهد وأداء متميز تُوّج بحصد 7 ميداليات ذهبية، و3 فضية و4 برونزية في ألعاب رياضية متنوعة فردية وجماعية، مُتمنيًا المزيد من التوفيق والتمثيل المُشرّف لأبناء المحافظة بالمحافل المحلية والدولية.

وقد شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح؛ حفل ختام النسخة الرابعة من الأوليمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية بمحافظة مطروح، والتي أقيمت تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحضور اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشئون المناطق النائية والحدودية، ولفيف من المسؤولين والشخصيات العامة وقيادات الشباب والرياضة والمحافظات الحدودية المُشاركة.