عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الوادى الجديد: برنامج تدريبى لطلاب الإعدادية والثانوية على الامتحانات

وجه سيد عبد العزيز عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد بتنفيذ برنامج تدريبى لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية على الامتحانات وحل النماذج بجميع المواد الدراسية من خلال نخبة من الموجهين والمعلمين ذوى الخبرات بالتنسيق مع إدارة التطوير التكنولوجى من خلال روابط الكترونية وبث مباشر مع طلاب المحافظة. 

جاء ذلك خلال اجتماع قيادات التعليم بالمديرية مديرى ووكلاء الإدارات التعليمية، موجهى عموم وأوائل المديرية والإدارات التعليمية ونخبة من المعلمين المتميزين للمواد الدراسية المختلفة، لمناقشة الاستعداد والتجهيز لإجراء امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل والشهادة الإعدادية والمقرر لها مايو الجارى.

تعليم الوادي الجديد تستعد لامتحانات نهاية العام الدراسي

ووجه وكيل تعليم المحافظة، أيضاً بتجهيز مقار اللجان بجميع مدارس المحافظة والاطمئنان على توافر كافة احتياجات العملية الامتحانية، والتنسيق الكامل مع الأبنية التعليمية للتأكد من أعمال الصيانة البسيطة وتركيب المراوح والإجراءات الخاصة بهذا الشأن لضمان الأمان والحماية والسلامة لأبنائنا الطلاب والعاملين، والمتابعة اللحظية والدقيقة لأعمال الامتحانات وحال وجود أى مشكلات أو عوائق يجرى تذليلها على الفور، ومراعاة الرأفة ومصلحة الطلاب وأولياء الأمور، والالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، ومراعاة أن تكون اسئلة الامتحان من الأجزاء المقررة التى تمت

الوادى الجديد وزارة التربية والتعليم تعليم الوادي الجديد محافظة الوادى الجديد المخ الامتحانات وكيل وزارة التربية والتعليم مدارس اجتماع امتحانات إلكترونية التطوير التكنولوجي لامتحانات نهاية العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وفاة مصطفى درويش.. عند الشعور بهذه الاعراض اذهب الى المستشفى فوراً

نهال عنبر تكشف سبب وفاة مصطفى درويش | خاص

لاعبو الزمالك يعودون إلى منازلهم ويتخلفون عن السفر إلى الإمارات

بيان عاجل من بايدن بعد انهيار بنك أمريكي جديد

خالد الغندور ينشر قرار الكاف بشأن أحداث مباراة الترجي

قرار ناري بشأن مشاركة كهربا في السوبر

وفاة مصطفى درويش ... أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ

صدمة وبكاء.. انهيار خطيبة الفنان الراحل مصطفى درويش في جنازته

موضوعات متعلقة

بحيرات المفيض| موارد اقتصادية عظيمة في قلب صحراء الوادي الجديد.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

الحوار الوطني: جميع وسائل الإعلام والصحافة مدعوة لحضور الجلسة الافتتاحية

أحمد موسى يحذر من أمر خطير على الهواء

رئيس مجموعة فاجنر الروسية يعلن الاستيلاء علي مساحات كبيرة من باخموت

أنا ماشي بدري..صابرين تكشف عن كلمات رددها مصطفى درويش قبل رحيله..تفاصيل

المنسق العام للحوار الوطني: الجلسة الافتتاحية مفتوحة أمام جميع وسائل الإعلام

المجلس القومي: قرارات الرئيس السيسي في عيد العمال تضمن مصلحة ذوى الإعاقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأمير ويليام وكيت ميدلتون.. الصور الأولى من The Crown الموسم السادس

ظهرت بسيجارة.. 3 إطلالات وضعت ياسمين الخطيب فى مأزق.. شاهد

قبل حفل التتويج| قراران من الملك تشارلز بشأن 200 كرسي تاريخي.. فيديو

ماذا يفعل الثوم للمعدة؟

فيديو

تخلى عنها أبناؤها .. قصة مصطفى درويش المؤثرة مع الحاجة بطة/ فيديو جراف

الساعات الاخيرة في حياة مصطفى درويش.. دخل المستشفى وتوقفت عضلة القلب

يترقب قرارات الكاف ضد جماهيره.. أزمات تواجه الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

بكاء ودموع .. نجوم الفن في جنازة مصطفى درويش|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (12) .. أنعمتَ عليهم

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: السودان .. جرحٌ جديد!

علا العلمي

علا العلمي تكتب.. عوداً حميداً لنفسى !!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: المصير الغامض للسودان 

اﻟﻤﺰﻳﺪ