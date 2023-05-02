باحث سياسي يفجر مفاجأة عن سبب الأزمة السودانية

كشف العميد محمود محي الدين الباحث السياسي في شئون الأمن الإقليمي، تفاصيل جديدة في أسباب الأزمة السودانية، مشيرا إلى أن الأزمة لها جذور من سنوات.



وأضاف العميد محمود محي الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن ما يحدث في الأزمة السودانية هو تداعيات حكم البشير، متابعا أن عمر البشير استخدم وصنع ميليشيات للسيطرة على إقليم دارفور ومن هنا بدأت نشأة ما يعرف بالدعم السريع.



وتابع العميد محمود محي الدين الباحث السياسي في شئون الأمن الإقليمي، أن الشعب السوداني يرى حميدتي وعصابته يعيشون على قطع الطرق في السودان، والشعب يذوق الأمرين من حميدتي ومليشياته.

