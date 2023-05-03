سميح ساويرس: عينيا على السوق السعودي لهذه الأسباب

أكد الملياردير المصري سميح ساويرس أن هناك تعاونا مع الجانب السعودي من خلال مفاوضات مكثفة بين الطرفين باعتبار أن السوق السعودى هو المستقبل للمنطقة.

وأشار خلال مؤتمر صحفى اليوم إلى أن السوق السعودي أصبح أكثر مرونة وستعاد به تجربة دبى الناجحة ولكن بأضعاف مضاعفة من الإمكانات والسرعة فى الإنجاز.

وأكد أن الوضع الحالى بالسوق العقارى المصري أدى إلى فلترة الشركات غير الملزمة التى لم تستطع الوفاء بوعودها تجاه العملاء، لافتا إلى الشركات الجادة فقط هى التى ستستمر فى السوق المصرى.

وأشار إلى أن تصدير العقار للخارج أصبح من أهم الملفات خلال الفترة القادمة.

تطورات أعمال البناء

جاء هذا خلال مؤتمر صحفي لمتابعة أحدث تطورات أعمال البناء في المدينة التابعة لأوراسكوم بحدائق أكتوبر، التي تضم 11 ألف وحدة سكنية متنوعة بحضور المهندس عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي للشركة والمهندس محمد مصطفي، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر.