عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو .. حظك اليوم الأربعاء 3 مايو 2023: انفصال عن حبيبك

برج الدلو
برج الدلو

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، لديه القدرة على إظهار العظمة وإظهار النجاح، عندما يسيرون في المجهول يجب أن يثقوا في أن لديهم القدرة على تحقيق أحلامهم.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

txt

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 2 مايو 2023 مهنياً وصحياً وعاطفياً

txt

على طول مأريفين.. أبراج تكره الصيف والحر والفرهدة

برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 3 مايو 2023

الاضطراب في العلاقات والمكتب المحموم يجعل اليوم متعبًا ومملًا إلى حد ما، ستكون هناك أيضًا قضايا مالية بسيطة.

توقعات برج الدلو اليوم عاطفيا

يتنبأ برجك اليوم بأشياء مؤسفة ، بما في ذلك الانفصال، استخدم الكلمات بحكمة ولا تدع العواطف تخرج عن السيطرة، الكلمات التي قيلت ذات مرة لا يمكن إرجاعها. وبالمثل ، كن دبلوماسيًا في العلاقة ولا تصبح ضحية للظروف.

‏توقعات برج الدلو صحيا

قد يكون لديك بعض الأمراض التي تسبب المتاعب اليوم، ستكون مشاكل الضعف والتعب والإرهاق والهضم شائعة، قد يعاني البعض أيضًا من حمى فيروسية قد تتطلب اهتمام الطبيب، تجنب الكحول اليوم للحفاظ على لياقتك، تحتاج إلى استبدال الوجبات السريعة والمشروبات الغازية بنظام غذائي صحي غني بالبروتينات والمغذيات والفيتامينات إلى جانب عصير الفاكهة الطازج.

توقعات برج الدلو مهنيا

إنجاز جميع المهام اليوم لأن موسم التقييم قريب منك، لا تدع الغرور الشخصي يؤثر على العلاقة المهنية، قدم حلولًا جاهزة في الاجتماعات، يمكن لرجال الأعمال توقيع اتفاقيات شراكة جديدة بثقة.

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة

قد يجد بعض الأشخاص مشكلات في تجميع الأموال لأغراض رئيسية في المنزل، قد يشمل ذلك إصلاح المنزل ، وشراء سيارة ، وحالة طبية طارئة كبرى ، وعقبة قانونية غير متوقعة. 

برج الدلو برج الدلو اليوم برج الدلو اليوم عاطفيا برج الدلو صحيا برج الدلو مهنيا برج الدلو وحظك اليوم برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يعلن العقوبات الموقعة على الزمالك بعد الانسحاب من السوبر

ذروتها الخميس| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 48 ساعة القادمة

يتراجع عن موقفه.. أول تعليق من الغندور على مشاركة بيراميدز في السوبر

تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمصر الأربعاء 3-5-2023

بعد اعتذار بيراميدز.. تعرف على الفرقة الأقرب للعب كأس السوبر

ارتجاج في المخ.. علقة موت لممثل شهير داخل أحد المطاعم.. فيديو

عاجل.. أحمد شوبير يكشف هوية منافس الأهلي في كأس السوبر المصري

أول تعليق من ميدو على انسحاب الزمالك أمام الأهلي في السوبر المصري

موضوعات متعلقة

كوارث صحية .. جمال شعبان يحذر من الزعل

بعد وفاة الفنان مصطفى درويش.. أعراض تنذر بتوقف عضلة القلب

برج الثور..حظك اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 : كن صبورًا ورومانسيًا

برج الحمل.. حظك اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 : استشر طبيبك

برج السرطان.. حظك اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 : عوائد جيدة

برج الجوزاء..حظك اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 : خلافات عاطفية

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 2 مايو 2023 مهنياً وصحياً وعاطفياً

إنسان صالح.. رضوى الشربيني تنعي مصطفى درويش بهذه الكلمات المؤثرة

ترشيحاتنا

أحمد حسن مكي: فوز سموحة على المحلة حاسم في ترتيب الفريق بالدوري

رعب.. أسد يسحب عجوزا من ملابسه داخل الحظيرة في جنوب إفريقيا|فيديو

اليوم القرآن والجبر.. جدول امتحانات صفوف النقل بالمعاهد الأزهرية

هدية لبرشلونة.. ريال مدريد يخسر بثنائية أمام سوسييداد في الدوري الإسباني

قصف مواقع تابعة لحماس.. بيان عاجل للاحتلال الإسرائيلي حول الغارات على غزة

ميدو يكشف السبب الحقيقي وراء انسحاب الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو إنتي عروسة.. كيفية تقشير الركب والأكواع ؟

كيف تعرف بأنك تتعرض للإصابة بالنوبة القلبية؟.. أعراض صادمة

بعد وفاة الفنان مصطفى درويش.. علاقة صادمة بين قلة النوم وأمراض القلب

4 أنواع مختلفة لمرض الربو .. اكتشفها

فيديو

آخرهم شيرين الطحان ومصطفى درويش.. فنانون خطفهم الموت في سن الشباب

غلق محطة مترو جامعة القاهرة بهذه الأيام | اعرف السبب ..شاهد

25 مليون جنيه وعملات أجنبية.. أسرار وكواليس قصة كنز عقار المهندسين

هدى الأتربي: اصيبت في قدمي خلال مشاهد المعارك في سره الباتع| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: مصر وسرها الباتع

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: ترشح بايدن لفترة ثانية.. لماذا وإلى أين؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ