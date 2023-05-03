ضياء رشوان: الانتخابات الرئاسية المقبلة سيطبق عليها الإشراف القضائي الكامل

أكد ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن مصر واجهت وستواجه أزمات اقتصادية جمة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن الحركة المدنية كان من ضمن طلباتها أن يتضمن الحوار الوطني القضايا الاقتصادية والاجتماعية.

وقال ضياء رشوان، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هي أول انتخابات سيطبق عليها الإشراف القضائي الكامل وفق مقترحات الحوار الوطني.

وتابع المنسق العام للحوار الوطني، أنه لدي تطمينات بأن القضية 173 الخاصة بالمنظمات الحقوقية ستنتهي قريبا جدا، مؤكدا أن الإفراج عن سياسيين محبوسين سيكون أسرع.

طلبات المشاركة في الحوار الوطني.

وأشار ضياء رشوان إلى أنه لدينا عشرات الآلاف من الاقتراحات وطلبات المشاركة في الحوار الوطني.