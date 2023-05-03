«صحة غزة» ترفع حالة الطوارئ بسبب العدوان الإسرائيلي

أفادت وكالة "معًا" الفلسطينية، بأن وزارة الصحة بغزة رفعت فجر اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ جراء العدوان الإسرائيلي.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الأربعاء، سلسلة غارات على عدد من المواقع في مناطق مختلفة من قطاع غزة، ما أدى إلى إلحاق الضرر والدمار فيها وبممتلكات المواطنين الفلسطينيين.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن طائرات حربية إسرائيلية قصفت بخمسة صواريخ على الأقل عدة مواقع ، منها موقع شمال غرب غزة، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وإلحاق أضرار جسيمة بمنازل المواطنين المجاورة.

كما قصفت طائرات الاحتلال موقعا غرب مدينة خانيونس جنوب القطاع، وألحقت به دمارا وبممتلكات المواطنين المجاورة.

وفي وقت لاحق، قصفت طائرات الاحتلال موقعاً في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، كما استهدفت موقعاً آخر غرب مدينة خان يونس، وأرض خالية شرق مدينة غزة.

وتجوب طائرات الاحتلال الحربية مختلف أجواء القطاع وعلى ارتفاعات منخفضة.

