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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خفض انبعاثات غاز الاحتباس الحرارى بحوالى 170 ألف طن سنويا في مصر

صدى البلد

طبقت وزارة  البيئة من خلال المرحلة الأولى من  مبادرة  رئيس الجمهورية "100 مليون شجرة"، والتى سيتم تنفيذها على مدار 7 سنوات مضاعفة نصيب الفرد من المساحة الخضراء حيث تبلغ حاليا 1.2، وأيضا امتصاص الملوثات وحجز الأدخنة والغبار بما ينعكس إيجابيا على صحة المواطنين، بالإضافة إلى عوائد بيئية تتمثل فى  خفض انبعاثات غاز الاحتباس الحرارى بحوالى 170 ألف طن سنويا تكافىء 20% من إجمالى الانبعاثات السنوية بمصر وتحسين نوعية الهواء.

 قامت الوزارة بالمشاركة فى العام الأول من المبادرة من خلال زراعة ما يقرب من 1,3 مليون شجرة فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث تم توفير عدد 500 ألف شجرة  تم زراعتهم بجميع محافظات الجمهورية ضمن مبادرة (حياة كريمة) بمرحلتيها، وتم تشجير عدد من المدارس الحكومية والجامعات والمعاهد والمساجد والكنائس والأحياء والجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية، وأيضا المناطق الأكثر تلوثا بحلوان والتبين وطرة والمعصرة بعدد لا يقل عن 550 ألف شجرة، بالإضافة لتشجير الطرق الرئيسية (الطريق الدائرى – طريق وادى العلمين وادى النطرون بطول 20كم).. وغيرها بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى بعدد 100 ألف شجرة وشتلة، والمشاركة مع مؤسسات المجتمع المدنى فى زراعة ما يقرب من  150 ألف شجرة بمحافظات الجمهورية.

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