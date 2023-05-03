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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 : حضور اجتماع مهم

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه ده النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 3 مايو 2023

الحب الجديد سيجعل يومك نابضًا بالحياة، في العمل ستكون اللاعب الرئيسي لحل المشاكل، سيكون كل من التمويل والصحة جيدًا اليوم أيضًا.

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

سيتم استدعاؤك لحضور اجتماعات مهمة وستحتاج إلى الحصول على نقاط وأفكار، قدم خططك المبتكرة التي ستقدرها الإدارة، حافظ على علاقة ودية مع الشركاء.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

سوف تكون صحتك جيدة اليوم، لا توجد مشاكل خطيرة تزعجك ولكن الأمراض البسيطة مثل الصداع والصداع النصفي والسعال والحمى شائعة بين مواليد برج العقرب.

برج العقرب وحظك اليوم عاطفيا

قد تصادف شخصًا ما في طريقك إلى المكتب أو في الخلف قد يسرق القلب، يمكن أن يكون هذا أيضًا شخصًا في المكتب أو شخصًا ستلتقي به في إحدى المناسبات في المساء، يمكنك أن تقترح اليوم ولكن قد لا تكون الاستجابة الفورية إيجابية.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

من الناحية المالية ، ستكون سعيدًا جدًا اليوم، ستكون هناك ثروة من مصادر مختلفة ويمكنك الاستفادة منها للأبد، هذا هو الوقت المناسب للقيام بالاستثمارات، قد تستفيد على المدى الطويل. 

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