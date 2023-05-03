عضو اتحاد الكرة يكشف تفاصيل جديدة حول انسحاب الزمالك من السوبر.. تفاصيل

علق الإعلامي هاني حتحوت على انسحاب الزمالك من السوبر أمام الأهلي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب حتحوت تصريحا لمحمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة في تغريدة جديدة : "محمد أبو الوفا كان عندنا أمل الزمالك يتراجع.. أزمة وعدت.. ولسنا ضد أحد".

انسحب فريق نادي الزمالك، من مباراة السوبر التى كان مقرر لها، يوم الجمعة المقبلة، أمام النادي الأهلي بـ دولة الإمارات، واجتمع اتحاد الكرة، وقرر ترشيح فريق بيراميدز، لـ يلعب المباراة، بدلا من الزمالك.

أكد محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن بيراميدز سيلعب السوبر أمام الأهلي بعد اعتذار الزمالك، موضحا أن الأخير سيعاقب، وأن بيراميدز وافق على لعب المباراة، فى موعدها يوم الجمعة.

ولفت خلال مداخلة على الحدث اليوم، إلى أن هناك عقوبات على الزمالك، ومن الممكن أن يمنع من لعب السوبر لمدة عام أو عامين، موضحًا أنه يتوقع ذلك، ولكن القرار سيكون من قبل لجنة المسابقات.