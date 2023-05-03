وفاة شاب بسبب البلطجة في حلوان.. أسرة الضحية تروي تفاصيل الواقعة| فيديو

انهارت أسرة بالكامل حزناً على رحيل وحيدهم، في واقعة مشينة، راح ضحيتها شاب في مقتبل حياته، بمنطقة حلوان، والسبب شجار دار بين شقيقته والجاني انتهى بالتعدي عليها وسبها بألفاظ مهينة.

وروى والد الضحية، أن ابنه عمرو محمد سيد، شاب يمتهن وظيفة المحاسبة، وكان قد حصل على موافقة لطلبه العمل في أحد البنوك الشهيرة، لا علاقة له بافتعال المشاكل، يشهد له كل أهالي منطقته باحترامه وأخلاقه الحميدة.

وأشار إلى أن الحادث وقع غدراً لابنه الذي يحتسبه شهيداً عند الله، وقال: “كنا بنتابع مباراة بأحد المقاهي، وفوجئنا باتصال شقيقته تستغيث به بعد التعدي عليها وسبها لشجار مع طفلها والجيران المشهود لهم بسوء السلوك”.

وتابع: “حذرت ابني بعدم الخوض في مشاكل تعرضه لخطر، وذهب مع صديقين له ليحضر أخته لمنزل والده، وفوجئ بكمين من البلطجية أصابوه فور وصوله بأسلحة بيضاء، وطعنه أحدهم في رقبته حتى وقع قتيلاً”.

وأضاف أن أصدقاءه حاولوا التدخل والدفاع عنه، إلا أنهم لم يسلموا من الأمر، وبقيا في العناية المركزة بين الحياة والموت، أحدهم طعن في الطحال مما استوجب استئصاله.

وطالب والد الضحية المسئولين بسرعة التدخل لمعاقبة المذنبين، السبب في تعاستهم مدى الحياة، بعد فقدانهم ابنهم الذي طالما حلموا له بمستقبل جميل.

والد الضحية

والده الضحية مع صورته

https://fb.watch/khj9_eKCYG/?mibextid=v7YzmG