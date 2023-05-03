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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حكومة مرتبكة.. غضب شديد في إسرائيل عقب وقف إطلاق النار مع غزة

غضب شديد في إسرائيل
غضب شديد في إسرائيل عقب وقف إطلاق النار مع غزة

وجه رؤساء مستوطنات الاحتلال المحيطة بقطاع غزة ، صباح اليوم الأربعاء ، انتقادات شديدة إلى الحكومة الإسرائيلية، عقب الأنباء عن التوصل لوقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية.

وقال أحد رؤساء المستوطنات بحسب القناة الـ12 العبرية: " الحكومة تنتهج سياسة متساهلة في ظل وابل إطلاق نار كثيف من القطاع". 


وأضاف " نحن مواطنون من الدرجة الثانية، إنهم يطلقون النار علينا والحكومة مرتبكة".

كما هاجم رئيس بلدية سديروت، ألون دافيدي، الرد الإسرائيلي، وقال: “الحكومة الإسرائيلية تتبنى سياسة منح الحصانة للإرهابيين ، وهذه سياسة متساهلة سندفع ثمنها هذا الصيف”

وأضاف: "حماس والجهاد فعلوا ما أرادوا ، لقد فعلوا ذلك الأسبوع الماضي وسيستمرون في المستقبل أيضا ، هذه سياسة فاشلة ، هذه سياسة خاطئة لرئيس الوزراء ووزير الدفاع وحكومة إسرائيل". 


وتابع دافيدي: "لا نتوقع أمنا بنسبة 100%، ولكن إذا كانت هناك حاجة للعودة إلى سياسة الاغتيالات المستهدفة التي ستسمح بالسلام فأننا مستعدون للبقاء في المخابئ لمدة شهر".

من جانبه قال عضو كنيست الاحتلال الإسرائيلي داني دانون: "من أجل استعادة الردع، كان علينا أن نستيقظ هذا الصباح ونسمع عدد الإرهابيين الذين قتلوا الليلة الماضية بهجمات".

وأضاف "إذا واصلنا قصف المواقع الفارغة، فإننا ندعو إلى الجولة التالية، هذه ليست الطريقة التي تبني بها الردع".

وقالت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأربعاء، إن عدد الصواريخ التي تم إطلاقها من قطاع غزة يوم أمس، بلغ أكثر من 100 صاروخ نحو مستوطنات الاحتلال.

ووفقا للقناة الـ 12 العبرية، فإن سلطات الاحتلال رصدت 104 عمليات إطلاق، مشيرة إلى أنه تم اعتراض 24 صاروخا ، وسقط 48 صاروخا في مناطق مفتوحة، والباقي سقط قرب الشريط الحدودي.

وفق وقت سابق، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عن التوصل لوقف إطلاق النار والعودة إلى الحالة الطبيعية في الجبهة الداخلية، وذلك بعد شن سلسلة من الغارات على قطاع غزة.

وقال أدرعي في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “في ختام تقييم الوضع ومتابعة لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية تقرر العودة إلى حالة روتين طبيعية في الجبهة الداخلية”.

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