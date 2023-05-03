بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بالمنيا

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق المنطقة الصناعية بالمنيا تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة ملاكي أمام المنطقة الصناعية في مركز المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة مما أسفر عن إصابة أبانوب. م. ن 19 عاما ومحمد. ع. م 19 عاما ومحمد. ه. ب 19 عاما ونسيم. س 20 عاما.



تم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه كسور وأرتجاج.