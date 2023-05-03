أحمد سيد زيزو برفقه ابنته في ظهور مميز.. شاهد

نشر أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك، صورة جديدة من أحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر أحمد سيد زيزو برفقه ابنته الصغيرة، في صورة نالت إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

اعتذار الزمالك

وأعلن الزمالك حامل لقب الدوري المصري، الاعتذار عن عدم المشاركة في مباراة السوبر أمام الأهلي المقررة يوم الجمعة المقبل، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

وجاء قرار الزمالك، وفقا لبيانه، اعتراضا على عدم مناقشة لجنة التظلمات باتحاد الكرة لملف عقوبة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، وتعليق العقوبة لحين الفصل في دعوى حركها الأهلي لدى محكمة القضاء الإداري بشأن بطلان تشكيل لجنة الانضباط التي أصدرت عقوبة إيقاف كهربا لمدة 12 مباراة.

وستقام مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر المصري، في أبوظبي، يوم الجمعة المقبل، حيث سيشارك بيراميدز بدلا من الزمالك الذي أعلن اعتذاره.