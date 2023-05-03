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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قامة كبيرة وشخصية ثرية .. رئيس الشيوخ ينعي المستشار عبدالله عصر

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ

نعي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ، النائب المستشار عبدالله عصر رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس ورئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، والذي وافته المنية اليوم ، مؤكدا أن مجلس الشيوخ فقد قامة كبيرة وشخصية ثرية بعلمها وخبراتها.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إنه يشعر بعميق الأسى والحزن على الفقيد الراحل صاحب النشاط البارز والهمة العالية ، والخبرات القانونية والتشريعية والتى لمسها الجميع خلال فترة رئاسته للّجنة وما قدمه من عمل و جهد  يعكس مدى إخلاصه وحبه لبلده بكافة المناصب التي تولاها. 

ودعا رئيس الشيوخ الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وان يلهم ذويه الصبر والسلوان . 

عبدالوهاب عبدالرازق المستشار عبدالله عصر عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق لجنة الشئون الدستورية

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