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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مساعد فيريرا يكشف كواليس نارية خلال تواجده في الزمالك

صدى البلد

كشف روي أجواش المدرب المساعد لجوسفالدو فيريرا  السابق عن الأزمات التي واجهتم خلال تواجده في نادي الزمالك .

وقال روي أجواش في تصريحات تليفزيونية، الزمالك منذ أشهر بسيطة كان بطل الدوري والكأس ولكن لا نعلم ما حدث خلال الفترة الماضية وتراجع المستوى الكبير.

وتابع ، الأمور لم تسر بالشكل المطلوب مع فيريرا والجهاز الفني مع بداية الموسم الحالي مما جعل الفريق ليس في أفضل أحواله، كما أنه كان هناك ضغط مباريات كبير ولم يحصلون على الراحة اللازمة وهو ما أثر علينا، وحاولنا توفير الراحة لهم لاستعادة مستواهم، لك الأمر كان صعب.

وشدد روي أجواش علي ، أن سبب تغيير طريقة اللعب مع بداية الموسم الحالي؟ من الطبيعي أن يسأل الناس عن سبب تغيير طريقة اللعب رغم أننا كنا أبطال الدوري والكاس، لكن اعتقد التعاقد مع ٩ لاعبين جدد جعل المدرب يحاول استغلالهم بطريقة جديدة لكنها لم تكن أفضل طريقة نلعب بها، وهناك مدربين كثر يقومون بتغيير خططهم لاستخدام كل الأوراق المتاحة بصورة مناسبة لكن هناك تنجح طريقة اللعب الجديدة وأحيان أخرى لا تنجح.

وواصل، التعاقد مع الصفقات الجديدة؟ كان يعرض علينا بعض اللاعبين ونحن كنا نقيمهم والنادي كان يقوم بالتعاقد مع اللاعبين الذين يستطيع التعاقد معهم، لكن لاعب مثل زكريا الوردي لم يستطع التأقلم مع الزمالك.

وأكمل، هناك بعض اللاعبين الذين اخترناهم وقاموا بإجراء الفحص الطبي لم يستطيعوا العبور منه ولذلك فشل التعاقد معه.

وأردف، سامسون أكينولا لاعب صغير في السن ويحتاج إلى الوقت، رأينا مقاطع فيديوهات له وأخبرنا الإدارة أنه يستطع مساعدتنا بالفعل لكن بعد وصوله إلى الزمالك لم يقدم المستوى المأمول.

وأشار إلى، لا نعلم سبب فشل التعاقد مع مروان عطية لأننا لم نعلم ما يحدث في كواليس المفاوضات والأمور المالية، وهذا ليس من اختصاصات عملنا ونتركها للإدارة.

وأوضح، إمام عاشور كان واحد من أهم اللاعبين في الفريق ونحترم عقليته كثيرًا لأنه يحاول دائمًا التطور، لم نستطع التوقف في طريق خروجه للاحتراف لأنه يمتلك الإمكانيات لذلك.

وأضاف لقد علمنا أن هناك ٣ مدربين مساعدين رحلوا قبل فيريرا وهو ما يؤثر على غرفة خلع الملابس بعد الفوز بالدوري والكأس بسبب ترابط اللاعبين وغرفة الملابس.

مشيرا خسرنا من بداية الدوري العديد من النقاط بجانب وجود بعض المشاكل المالية، لذلك اجتمعنا رفقة فيريرا والمساعدين مع الإدارة ليخبرونا أنهم سيقوموا بفسخ التعاقد، الشرط الجزائي لنا كان بسيط لذلك كان من السهل التخلي عننا ولم يكن هناك حماية لنا ولذلك رحلنا ثم عاد فيريرا، ولا أحب الاتهامات الموجهة لنا بعدم الأمانة في عملنا.

وأعلن مساعد المدرب أن فيريرا اعتزل التدريب بالفعل، تجربة الزمالك هي آخر مشواره التدريبي مضيفا أن النجاح يحدث من خلال لاعبين جيدين مع مدرب جيد لكن بجانب وجود ثبات مالي، كنت أتخيل أن نادي بحجم الزمالك لن يكون لديه ملعب تدريبي واحد فقط للتدريب وأرضية الملعب كانت دون المستوى.

واختتم حديثه مؤكدا أن فريق الزمالك يفتقد طريقة التواصل المناسبة الجيدة بين الإدارة واللاعبين والجهاز الفني، لم نجد ذلك بالشكل المطلوب.

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